Τον χώρισε γιατί της είπε πως απέκτησε «μπιροκοίλι»

Μια κοπέλα μοιράστηκε με τη μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα τα σταράτα μηνύματα που της έστειλε το αγόρι της, μηνύματα που την έκαναν να συνειδητοποιήσει μια άβολη αλήθεια.

Η Shelby Johnson ανέβασε στο Twitter την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον φίλο της, στα οποία της λέει πως έχει αποκτήσει «μπιροκοίλι» και ανησυχεί πως η δικιά της κοιλιά «θα προεξέχει περισσότερο από τη δική μου».

Η Shelby ανέβασε αρχικά τα μηνύματα ζητώντας απλώς συμβουλές. Και πήρε, κάπου 5.000 σχόλια!

Μετά μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες της για να δουν οι ηλεκτρονικοί της φίλοι πόσο λίγα είναι τα κιλάκια που έχει πάρει…

My journey of my body has been long. In highschool I was 80-90 and my doctors never figured out why I couldn’t keep on weight. At 20, I started gaining. When i did, I never felt happier and more healthy. I worked hard for this body. I am 120 pounds of pure growth. pic.twitter.com/vyLGUuT0fu

Και στο τέλος, αφού μοιράστηκε την επόμενη στιχομυθία τους, ευχαρίστησε τους φίλους της για τη βοήθεια, ενημερώνοντάς τους πως αποφάσισε να τον χωρίσει τελικά.

I want to update you guys that we are broken up. He was really unhappy and felt like shit, especially after knowing my tweet went viral. He has told me he’ll use this as a learning experience to be a better person. And here I am, single and free 😇

