Ο εφιάλτης του Εγκέλαδου επέστρεψε στο Μεξικό

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 ρίχτερ συγκλόνισε πριν από λίγη ώρα το Μεξικό.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός (που σημειώθηκε στις 1:39 ώρα Ελλάδος, στις 17:39 τοπική) είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο της εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Santa Maria Zacatepec που έχει πληθυσμό 4.500 άτομα και 104 χιλιόμετρα δυτικά της Οαχάκα, πόλης με πληθυσμό 263.000 ανθρώπους.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο δίνει ως μέγεθος της δόνησης τα 7,5 ρίχτερ.

ITS HAPPENING News - Mexico City feeling the tremors of the 7.5 Earthquake. pic.twitter.com/YdQ2EWTJBT

— Horo the Wise Wolf (@Whiskeyjack75) 16 Φεβρουαρίου 2018