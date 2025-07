Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η χθεσινοβραδινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι μία από τις μεγαλύτερες μέχρι στιγμής και η Ρωσία δεν θα σταματήσει τα πλήγματά της χωρίς πίεση μεγάλης κλίμακας.

«Για κάθε τέτοιο πλήγμα κατά ανθρώπων και ανθρώπινης ζωής, πρέπει να νιώσουν τις κατάλληλες κυρώσεις και άλλα πλήγματα στην οικονομία τους, τα έσοδά τους και τις υποδομές τους», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «σκοπίμως μαζική και κυνική».

«Ωστόσο και πάλι, η Ρωσία δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο και τον τρόμο», πρόσθεσε.

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z