Οργισμένοι διαδηλωτές έριξαν μολότοφ και πέτρες κατά αστυνομικών στην Μπαλιμίνα, όπου για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα εκδηλώνονται βίαιες ταραχές, μετά τη σεξουαλική επίθεση σε μια ανήλικη κοπέλα στην πόλη αυτή της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η αστυνομία αναφέρει πως βρίσκεται αντιμέτωπη με διατάραξη της δημόσιας τάξης σε τμήμα της πόλης, η οποία απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από το Μπέλφαστ, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

It's gone midnight in Ballymena, with the anger showing no signs of slowing down.



Politicians and authorities need to listen to the people



Ignoring and slandering them "surprisingly" isn't working! pic.twitter.com/UjgVYyflMu — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 10, 2025

Δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες πεπιεσμένου νερού για να απωθήσουν τους ταραξίες, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε δημοσιογράφος της Belfast Telegraph.

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας διοργανώθηκαν επίσης στο Μπέλφαστ, όπου διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Things have escalated on a second night in Ballymena following 2 sex attacks in 2 weeks by migrants against teenage girls.



Instead of listening to the concerned public, the PSNI spent the afternoon calling them all "racist thugs".



Imbeciles.pic.twitter.com/Ciod1mKiCx — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 10, 2025

Τουλάχιστον 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά την επίθεση που δέχθηκαν τη Δευτέρα. Η πορεία διαμαρτυρίας ξεκίνησε ειρηνικά, αλλά όταν κουκουλοφόροι άρχισαν να στήνουν οδοφράγματα και να προκαλούν ταραχές, ακολούθησαν πολύωρες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τέσσερα σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Πόρτες και τζαμαρίες σπιτιών και καταστημάτων υπέστησαν επίσης ζημιές, με την αστυνομία να αναφέρει πως ερευνά επιθέσεις που είχαν ρατσιστικό κίνητρο.

One Man Faces An army in Northern Ireland, Ballymena 😂



What a legend 💪💪 pic.twitter.com/DZkkwmtAuz — Reboot Britain (@reboot_Britain) June 10, 2025

Τη Δευτέρα, δικαστήριο της πόλης Κολερέιν απήγγειλε κατηγορία για απόπειρα βιασμού σε βάρος δύο 14χρονων συλληφθέντων. Η διαδικασία έγινε με τη βοήθεια διερμηνέα στη ρουμανική γλώσσα, όπως μετέδωσαν το BBC και η εφημερίδα Irish Times.

Πηγή: ΑΠΕ