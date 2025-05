Ο Έλον Μασκ είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη μεγάλη στήριξη προς τον Ρεπουμπλικανό για να εκλεγεί, με αποτέλεσμα να εκτοξεύσει «καρφιά» για τον προϋπολογισμό.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, που είναι σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου και επικεφαλής της υπηρεσίας DOGE μίλησε στο CBS και επέκρινε τον αμερικανικό προϋπολογισμό που υλοποιεί προεκλογικές εξαγγελίες του Τραμπ.

«Απογοητεύτηκα βλέποντας αυτό το νομοσχέδιο των μαζικών δαπανών που, ειλικρινά, θα αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα», είπε, αναφέροντας ότι πηγαίνει πίσω όλη η δουλειά που έκανε η ομάδα του, ώστε να μειώσει τις κρατικές δαπάνες.

Δημοσίευμα του Business Insider έγραφε ότι ο Μασκ είχε αναγγείλει ότι το DOGE θα περικόψει δαπάνες ύψους τουλάχιστον 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε αναθεώρησε τον αριθμό προς τα κάτω αρκετές φορές και τον περασμένο μήνα υποστήριξε ότι οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 160 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Πιστεύω ότι ένας νόμος μπορεί να είναι μεγάλος ή μπορεί να είναι ωραίος. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και τα δύο», είπε ο Μασκ.

