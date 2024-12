Ένα μοντέλο του OnlyFans έκανε σεξ με 101 άνδρες μέσα σε μια μέρα και στο τέλος ξέσπασε σε δάκρυα καθώς διηγήθηκε την εμπειρία της.

Πιο συγκεκριμένα, η 23χρονη Λίλι Φίλιπς έκανε σεξ με 101 άνδρες μέσα σε μια μέρα τον περασμένο Οκτώβριο για να δημιουργήσει σκανδαλώδες περιεχόμενο για τη συνδρομητική της σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

OnlyFans model cries after sleeping with 101 men in a day: ‘Sometimes I feel so robotic’ https://t.co/zLSiKTZzGf pic.twitter.com/HtkkQIBhhk

Παρόλο που δήλωσε ότι το τόσο σεξ δεν την έκανε να αισθάνεται καλά, στη συνέχεια δημοσίευσε ένα βίντεο στο X όπου αποκάλυψε ότι τον Φεβρουάριο θέλει να κάνει σεξ με 1.000 άνδρες μέσα σε μια ημέρα για να σπάσει το ρεκόρ!

going to be the first ever person to be with 1000 men all in 24 hours pic.twitter.com/QS1OHlPqWM