Το φιλέτο mignon, μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές σε εστιατόρια και steakhouses, βρέθηκε στο στόχαστρο διάσημων σεφ της Νέας Υόρκης, οι οποίοι επιμένουν ότι είναι ίσως η χειρότερη επιλογή κρέατος που μπορείτε να παραγγείλετε.

Η Diana Manalang, σεφ και ιδιοκτήτρια του Little Chef Little Cafe στο Long Island City, σε συνέντευξή της στο Eat This, Not That!, χαρακτήρισε το διάσημο κομμάτι κρέατος υπερτιμημένο.

«Ναι, είναι τρυφερό και ζουμερό, αλλά επειδή είναι τόσο άπαχο, δεν έχει καθόλου πραγματική γεύση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη άποψη εκφράζει και ο διάσημος σεφ, David Burke, ο οποίος μίλησε στη NJ.com, χαρακτηρίζοντας το φιλέτο mignon «το πιο υπερεκτιμημένο φαγητό όλων των εποχών».

Τόσο η Manalang όσο και ο Burke συμφωνούν ότι το φιλέτο mignon χρειάζεται εξωτερική ενίσχυση γεύσης, σε αντίθεση με άλλες κοπές, όπως η rib-eye, που ξεχωρίζουν για τη φυσική τους γεύση.

«Οι σάλτσες είναι ζωτικής σημασίας για αυτή την κοπή, καθώς η γεύση της υπολείπεται σε σύγκριση με την αγαπημένη μου, τη rib-eye. Δώστε μου όλο το λίπος, και ακόμη καλύτερα αν είναι με το κόκαλο», εξηγεί η Manalang.

Ο Burke, από την πλευρά του, προτιμά να συνοδεύει το φιλέτο mignon με αρωματική σάλτσα au poivre, αναγνωρίζοντας ότι είναι μια «ασφαλής» επιλογή πιάτου για πολλούς πελάτες.

Όπως αναφέρει η nypost, τα εστιατόρια της Νέας Υόρκης προσπαθούν να προσθέσουν γεύση στο φιλέτο mignon με δημιουργικές παραλλαγές. Στο Old Homestead Steakhouse στη Meatpacking District, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα φιλέτο 10 ουγγιών τυλιγμένο σε καπνιστό μπέικον και συνοδευόμενο από πατάτες με καρυκεύματα και σάλτσα bearnaise.

Στο upscale εστιατόριο Prime στο Long Island, το φιλέτο προσφέρεται με τραγανή κρούστα παρμεζάνας, που ενισχύει τη γεύση του.

Παρά τις επικρίσεις, το φιλέτο mignon παραμένει κορυφαία επιλογή σε πολλά εστιατόρια. Ο Burke αναφέρει ότι στο δικό του εστιατόριο, το Park Ave. Kitchen στο Μανχάταν, το πιάτο «petit filet mignon» των 24 δολαρίων είναι στην κορυφή σε πωλήσεις.

«Οι πελάτες το αναγνωρίζουν», σχολίασε, τονίζοντας ότι η δημοτικότητά του οφείλεται στην οικειότητα που νιώθουν οι πελάτες με το συγκεκριμένο πιάτο.

Παρόλο που οι κορυφαίοι σεφ αμφισβητούν τη φήμη του, το φιλέτο mignon εξακολουθεί να έχει ισχυρή θέση στα μενού, όχι απαραίτητα για τη γεύση του, αλλά ως μια ασφαλής επιχειρηματική επιλογή.