Ο στρατός της Λιβύης ευχαριστεί την Ελλάδα που κρατά τον Χαφτάρ ασφαλή

Ο λίβυος Χαλίφα Χαφτάρ βρίσκεται από χθες στη χώρα μας και ο LNA (Λιβυκός Εθνικός Στρατός) ανέβασε μια σειρά από tweets για να ευχαριστήσει την Ελλάδα που κρατά ασφαλή τον στρατάρχη.

Ο Χαφτάρ θα συναντηθεί στις 10:30 με τον Νίκο Δένδια και στις 13:00 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL

Σε ένα tweet, μάλιστα, η φωτογραφία του στρατάρχη έχει μπει μπροστά από την ελληνική σημαία.

Ο εθνικός στρατός της Λιβύης έχει αναρτήσει και φωτογραφίες από την άτυπη χθεσινή πρώτη συνάντηση του Χαλίφα Χαφτάρ με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Σε ένα από τα tweets o LNA γράφει: «Στάσου δίπλα μου σήμερα, την ώρα της ανάγκης μου και θα σταθώ δίπλα σου για πάντα».

Stand by me today in my hour of need , and I will stand by you forever.#LNA #Libya #HoR #Egypt #Greece pic.twitter.com/EWRpWD0ufo

— M.LNA (@LNA2019M) 16 Ιανουαρίου 2020