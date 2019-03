Ξανθός: Η μάχη για την πρόσβαση των πολιτών στην υγεία έχει κερδηθεί

Τη θέση ότι αυτή την περίοδο η χώρα μπαίνει σε μια νέα φάση και όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν το σχέδιό τους για τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την καλύτερη λειτουργία του συστήματος υγείας, διατύπωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας σήμερα στο 9ο Συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece» με τίτλο «Health in all Politics - Bridging Health & Finance Perspectives».

«Η χώρα έχει κατορθώσει - παρά τα πολλά "τραύματα" που υπέστη - να διασφαλίσει ένα δημόσιο σύστημα υγείας λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλους, βάσει του οποίου εφαρμόζεται μια πολιτική ισότιμης κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών αναγκών των ασθενών. Η μάχη για την πρόσβαση των πολιτών στην υγεία έχει κερδηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε στο πλαίσιο ενός πολιτικού σχεδίου, το οποίο είχε ως προτεραιότητα τη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης και αυτό αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κεκτημένο, επισήμανε ο υπουργός Υγείας και τόνισε πως εξακολουθούν να υπάρχουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται σταδιακά, ειδικά όσον αφορά στη φροντίδα υγείας για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις.

Η τιμολόγηση των φαρμάκων

Η τιμολόγηση των φαρμάκων και οι επιστροφές θα είναι στο εξής κεντρικό θέμα συζήτησης στο Υπουργείο, άφησε να εννοηθεί ο Α. Ξανθός ο οποίος αναφερόμενος στη νομοθετική ρύθμιση για την τιμολόγηση των φαρμάκων, είπε πως αυτή θεσπίστηκε με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, αλλά έγινε πεδίο μικροπολιτικής σκοπιμότητας από την αντιπολίτευση, μέλη της οποίας προχωρούσαν σε δηλώσεις για δώρα της κυβέρνησης προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. «Αυτού του είδους η ρητορεία δεν συμβαδίζει με ένα πολιτισμένο κράτος» υπογράμμισε, ενώ όσον αφορά στο μέτρο του clawback, υπογράμμισε ότι η διατήρηση αυτού του μηχανισμού θα οδηγήσει σε ένα πιο δίκαιο καταμερισμό πόρων.

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για λιγότερη λιτότητα και περισσότερες μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας πως απαιτείται σταδιακή ενίσχυση των κλειστών προϋπολογισμών και ενσωμάτωση του συστήματος των DRGs στην ελληνική πραγματικότητα.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νέο μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Για πρώτη φορά καθιερώνεται ο θεσμός οικογενειακού γιατρού, ενώ νέες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρίσκονται σε λειτουργία. Σε λίγο καιρό, οι ασθενείς θα δέχονται τις υπηρεσίες των πρώτων ιατρών με εξειδίκευση στην ΠΦΥ στη χώρα», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Όσον αφορά στον κλάδο του φαρμάκου, είπε πως έχουν γίνει θετικά βήματα, όπως η ενδυνάμωση του πλαισίου διαφάνειας και η ανάπτυξη εργαλείων πολιτικού και επιχειρηματικού διαλόγου με κύριο τη διακομματική επιτροπή για τη χάραξη μακροπρόθεσμης φαρμακευτικής πολιτικής. «Στο βαθμό αυτό γίνονται προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί ένα πεδίο συνεννόησης» κατέληξε.