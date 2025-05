Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, καθώς η νέα και εν δυνάμει πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της στη Σχολή των Πρέσβεων (Ambassador School).

Σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στο Χ από τον δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίζεται να κρατά περήφανα το πτυχίο της, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η επίσημη ανακοίνωση για τα νέα της καθήκοντα αναμένεται σύντομα.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποφοίτησε από τη Σχολή των Πρέσβεων. Σύντομα θα επικυρωθεί ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα – μετά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της θα ψηφιστεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και στη συνέχεια από την ολομέλεια της Γερουσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

NEW: @kimguilfoyle has graduated from Ambassador School soon will be confirmed as U.S. Ambassador to Greece — her confirmation hearing will be upcoming soon and then she will be voted on by Foreign Relations Committee and then by full Senate. Photo of her graduation today: pic.twitter.com/UJRuPANKpn