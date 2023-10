Λίγες ώρες μακριά είναι η πρεμιέρα του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ «Ι’m celebrity get me out of here» και όπως φαίνεται, οι άνθρωποι του σταθμού ήδη έχουν μπει στους ρυθμούς του νέου προγράμματος. Η Σία Κοσιώνη μάλιστα, δεν δίστασε να προχωρήσει σε μια «παιχνιδιάρικη» ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Σία Κοσιώνη δημοσίευσε σε instastory τα χέρια της στα οποία έχουν «κάτσει» δύο αραχνούλες οι οποίες είναι το σήμα κατατεθέν του νέου ριάλιτι. «Πόσο ψύχραιμη πια» έγραψε στο κείμενο που συνόδευε τη φωτογραφία της.

Απόψε στις 22:20, στην πρεμιέρα του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ 14 celebrities θα ζήσουν την περιπέτεια στα βάθη τους ζούγκλας. Το «I’m a celebrity… Get me out of here!» κάνει πρεμιέρα απόψε στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα είναι έτοιμοι να μας ξεναγήσουν στην όχι και τόσο φιλόξενη στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου και το παιχνίδι εκεί έχει «ανάψει» για τα καλά.

Οι δύο παρουσιαστές παραδέχονται πλέον πως εκτός από τις φωνές των παπαγάλων και των μαϊμούδων ακούνε ήδη και κάποιες άλλες. 14 celebrities που έχουν φορέσει τα… εκδρομικά τους είναι έτοιμοι για να λάβουν μέρος στην πιο συναρπαστική περιπέτεια της ζωής τους! Στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου οι συνθήκες είναι δύσκολες και η θερμοκρασία φτάνει κατά μέσο όρο τους 45°C με αρκετή υγρασία κάτι που δυσκολεύει τη ζωή των τολμηρών επισκεπτών της! Σε αυτό το ταξίδι, οι celebrities έχουν επιλέξει ένα αντικείμενο που μπορούν να έχουν μαζί τους! Ποιο είναι αυτό;

Μόλις φτάνουν στο νέο τους σπίτι, οι 14 celebrities χωρίζονται σε δύο ομάδες και ανάλογα με τις επιδόσεις τους θα μετακομίσουν ή στο camp των ανέσεων ή στο camp που θα τους παρέχει τα… βασικά!

Οι δοκιμασίες ξεκινούν αμέσως και μένει να μάθουμε: ποιοι θα τολμήσουν να δουν τη θέα από ψηλά και ποιοι θα έχουν την πρώτη τους επαφή με… ντόπια ερπετά; Ποιοι θα αντέξουν και από ποιον θα ακουστεί το πρώτο «I’m a celebrity… Get me out of here!»;