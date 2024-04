Μόνο εύκολη δεν είναι η υγιεινή διατροφή. Μύθοι, παρανοήσεις και παραπληροφόρηση βρίθουν στον κόσμο των διατροφικών συμβουλών.

Γι’ αυτό, η Τζίνα Ματσούκα, αρθρογράφος του Associated Press, εξειδικευμένη σε θέματα διατροφής και ιδρύτρια της ιστοσελίδας Running to the Kitchen, παρουσιάζει και καταρρίπτει έντεκα δημοφιλείς μύθους σχετικά με τα τρόφιμα, οι οποίοι, αν και η επιστήμη τους έχει ήδη απορρίψει ως ψευδείς, συνεχίζουν να θολώνουν το τοπίο.

1. Η μαργαρίνη είναι πιο υγιεινή από το βούτυρο

Αν και κάποτε διαφημιζόταν ως η φιλική προς την καρδιά εναλλακτική λύση, η μαργαρίνη περιέχει τρανς λιπαρά που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, σε αντίθεση με τα φυσικά λίπη στο βούτυρο που όταν καταναλώνονται με μέτρο, δεν είναι επιβλαβή.

2. Τα αυγά αυξάνουν τη χοληστερόλη στο αίμα

Σε αντίθεση με τις παλιότερες πεποιθήσεις, τα αυγά δεν επηρεάζουν σημαντικά τη χοληστερόλη του αίματος για τους περισσότερους ανθρώπους και είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά, γεγονός που τα καθιστά από τα σημαντικότερα τρόφιμα για ένα καλό πρωινό.

3. Τα φρέσκα λαχανικά είναι πάντα πιο υγιεινά από τα κατεψυγμένα

Τα κατεψυγμένα λαχανικά μπορεί να υπερισχύουν των φρέσκων σε περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, καθώς καταψύχονται αμέσως στη μέγιστη ωρίμανση και σφραγίζονται, σε αντίθεση με τα φρέσκα λαχανικά που συχνά χάνουν θρεπτικά συστατικά κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

4. Τα τρόφιμα χωρίς λιπαρά είναι πιο υγιεινά

Τα προϊόντα χωρίς λιπαρά συχνά αντισταθμίζουν την απώλεια γεύσης με πρόσθετα σάκχαρα ή πηκτικά που μπορεί να είναι χειρότερα για την υγεία σας από την αρχική περιεκτικότητα σε λίπος. Τα υγιή λίπη είναι ζωτικής σημασίας για τις σωματικές λειτουργίες και η απομάκρυνσή τους μπορεί να μειώσει τη θρεπτική αξία των τροφίμων.

5. Η δίαιτα χωρίς γλουτένη είναι πιο υγιεινή

Χωρίς διαγνωσμένη ευαισθησία στη γλουτένη, η εξάλειψή της από τη διατροφή σας δεν προσφέρει αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία. Η γλουτένη είναι απολύτως υγιεινή για τους περισσότερους ανθρώπους.

6. Οι υδατάνθρακες σας παχαίνουν

Δεν είναι οι υδατάνθρακες από μόνοι τους, αλλά το είδος και η ποσότητα. Τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι πλούσιοι σε φυτικές ίνες υδατάνθρακες μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του βάρους και αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

7. Πρέπει να πίνετε 8 ποτήρια νερό την ημέρα

Οι ανάγκες ενυδάτωσης του καθενός είναι διαφορετικές, επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες του σώματος. Ακούστε τη δίψα σας. Είναι ένας αξιόπιστος δείκτης του πότε και πόσο νερό χρειάζεστε. Ή διαβάστε εδώ τι λένε οι ειδικοί για το πόσο νερό πρέπει να πίνουμε.

8. Το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά

Τα τρόφιμα στο φούρνο μικροκυμάτων μπορούν να διατηρήσουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από ορισμένες παραδοσιακές μεθόδους μαγειρέματος, όπως το βράσιμο, λόγω μικρότερου χρόνου μαγειρέματος και μειωμένης χρήσης νερού.

9. Η αποφυγή των γαλακτοκομικών σας βοηθά να χάσετε βάρος

Τα γαλακτοκομικά δεν συμβάλλουν στην αύξηση βάρους από μόνα τους. Η ενσωμάτωση γαλακτοκομικών με χαμηλά ή χωρίς λιπαρά μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη διαχείριση του βάρους.

10. Η παράλειψη γευμάτων σας βοηθά στην απώλεια κιλών

Η έλλειψη γευμάτων μπορεί να έχει αντίστροφα αποτελέσματα, οδηγώντας σε αυξημένη πείνα και πιθανή αύξηση βάρους. Τα τακτικά γεύματα βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στη διαχείριση της όρεξης.

11. Τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη είναι πιο υγιεινά

Προϊόν χωρίς ζάχαρη δεν σημαίνει πάντα πιο υγιεινό. Αυτά τα προϊόντα περιέχουν συχνά τεχνητά γλυκαντικά ή άλλα πρόσθετα που μπορεί να έχουν τα δικά τους μειονεκτήματα για την υγεία. Είναι καλύτερο να απολαμβάνετε τη φυσική γλυκύτητα των φρούτων ή μέτριες ποσότητες κανονικής ζάχαρης.