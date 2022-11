Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, πιστό στη δέσμευσή του να οδηγεί τις ιατρικές εξελίξεις, παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες υγείας, προς όφελος των ασθενών, προχώρησε στη δημιουργία ενός πρότυπου, διεθνούς κέντρου στην αισθητική πλαστική χειρουργική. Το πρώτο, στο είδος του, υπερσύγχρονο κέντρο αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, δημιουργήθηκε από τη στρατηγική συνεργασία του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, με τον παγκοσμίως καταξιωμένο πλαστικό χειρουργό, Δρ. John Anastasatos, και του ιδιωτικού ιατρείου του “Los Angeles Plastic Surgery”, η οποία εδρεύει στο Beverly Hills, California, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μετά από μια διακεκριμένη καριέρα στις ΗΠΑ, τόσο στον ακαδημαϊκό τομέα ως επίκουρος καθηγητής πλαστικής χειρουργικής, όσο και στον ιδιωτικό τομέα μέσω του ιδιωτικού ιατρείου του στο Beverly Hills, California, τα τελευταία 17 χρόνια, ο Δρ. John Anastasatos και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την προσφορά όλου του φάσματος καινοτόμων χειρουργικών και μη χειρουργικών θεραπειών που διατίθενται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο νέο ιατρείο, το οποίο στεγάζεται στην πλατεία Κεφαλαρίου στο νεοκλασικό κτίριο «Παλλάς», περιλαμβάνουν όλους τους τύπους σύγχρονων διαδικασιών λίφτινγκ και επεμβάσεων αναζωογόνησης του προσώπου. Επιπλέον, προσφέρονται επεμβάσεις ανόρθωσης βλεφάρων, επεμβάσεις ρινοπλαστικής, και όλο το φάσμα των επεμβάσεων του στήθους και του σώματος, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών αυτών όπως “mommy make overs”.

Οι τεχνικές βελτίωσης περιγράμματος του σώματος περιλαμβάνουν τις πιο καινοτόμες τεχνικές λιποαναρρόφησης και αυξητικής στήθους, επεμβάσεις αυξητικής και ανόρθωσης γλουτών όπως BBL, ανορθώσεις χεριών και μηρών, καθώς και επεμβάσεις αισθητικής γυναικολογίας. Προσφέρονται, επίσης, όλες τις ενέσιμες θεραπείες όπως Botox και fillers.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:

Ακολουθώντας πιστά τις εξελίξεις της ιατρικής και κάνοντας χρήση την τεχνολογία αιχμής που παρέχεται από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το νέο Κέντρο Προηγμένης Αισθητικής Χειρουργικής προσφέρει νέες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, με τεράστια οφέλη για τον ασθενή, μεταξύ άλλων:

μετεγχειρητική πορεία χωρίς πόνο

μικρός επεμβατικός χρόνος

ελάχιστος, ή μηδαμινός χρόνος παραμονής σε νοσοκομειακό περιβάλλον

μέρος των επεμβάσεων διενεργείται μόνο με τοπική αναισθησία

ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα

εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, o Δρ. John Anastasatos, διαθέτει μοναδική κατανόηση της αρχιτεκτονικής και της ανατομίας του προσώπου, επιτρέποντάς του να προσφέρει μοναδικές και εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές σε διεθνές επίπεδο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το “Minimally Invasive Midface Suspension” ή αλλιώς γνωστό ως διαδερμικό η “Scarless Facelift”. Ο κατάλληλος υποψήφιος κάνει λίφτινγκ χωρίς τις γνωστές τομές γύρω από τα αυτιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοποριακή τεχνική χρησιμοποιείται από τον Δρ. John Anastasatos στο Beverly Hills, τα τελευταία 8 χρόνια με μεγάλη επιτυχία.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στο νέο κέντρο που έχει δημιουργηθεί στην Κηφισιά, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις επεμβάσεις διόρθωσης προηγουμένων χειρουργείων που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία. Πολλοί ασθενείς έχουν ήδη χειρουργηθεί για αισθητικούς λόγους και είχαν δυσμενή και περίπλοκη έκβαση. Η προηγμένη τεχνογνωσία είναι σε θέση να τους προσφέρει σημαντική βελτίωση και όμορφα αποτελέσματα.

Εμπειρία & Εξειδίκευση

Ο Δρ. John Anastasatos διαθέτει εμπειρία άνω των 2 δεκαετιών στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής. Είναι πιστοποιημένος (Board Certified) από το American Board of Plastic Surgery και ενεργό μέλος της American Society of Plastic Surgeons και της American Society of Aesthetic Plastic Surgery. Διατελεί ειδικός εμπειρογνώμονας πλαστικής χειρουργικής για τον Ιατρικό Σύλλογο της Πολιτείας της Καλιφόρνια. Έχει λάβει πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ότι είναι ένας από τους “America’s Most Honored Plastic Surgeons – Top 5%” από το “The American Registry”. Το διεθνώς γνωστό περιοδικό “US News and World Report” τον ανακήρυξε έναν από τους κορυφαίους πλαστικούς χειρουργούς στις ΗΠΑ, ενώ το διεθνούς κύρους περιοδικό με τίτλο “Castle Connolly” τον αναγνώρισε ως έναν από τους κορυφαίους πλαστικούς χειρουργούς στις ΗΠΑ για τα έτη 2019-2022. Παράλληλα, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών τον έχει τιμήσει για τη συνεισφορά του στην πλαστική χειρουργική και το φιλανθρωπικό του έργο.

Το νέο, διεθνές πρότυπο Κέντρο Προηγμένης Αισθητικής Χειρουργικής που δημιουργήθηκε από τη στρατηγική συνεργασία του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και του Δρ. John Anastasatos, στην Κηφισιά, προσφέρει τα υψηλότερα πρότυπα αισθητικής φροντίδας που διατίθενται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Το κέντρο έχει ήδη περιθάλψει και παρέχει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς που προέρχονται από το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.