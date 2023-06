«Κερδίζοντας μέσω της Τεχνικής Αριστείας» είναι το θέμα του πάνελ στο οποίο μίλησαν οι κ.κ. Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Group Commercial Executive Director, Affidea και Γεώργιος Νικολόπουλος, Director of Life and Health Claims Division, Εθνική Ασφαλιστική, στο διεθνές συνέδριο ασφάλισης υγείας SYNChealth, στις 11 και 12 Μαΐου 2023, στην Πράγα. Τα στελέχη της Affidea και της Εθνικής Ασφαλιστικής τοποθετήθηκαν από κοινού σε παρουσίαση με θέμα «Value Based Care in an outpatient setting: The Hellenic Paradigm».

Το SYNChealth, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια του ασφαλιστικού κλάδου στην Ευρώπη, συγκέντρωσε εξέχοντες εκπροσώπους του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, με συμμετοχές από πολλές ασφαλιστικές αγορές, όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Σουηδία, Δανία. Η Affidea ήταν ο μόνος πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που προσκλήθηκε να συμμετέχει στο συνέδριο σε αναγνώριση των εξαιρετικών υπηρεσιών που παρέχει στον τομέα της Υγείας, αξιοποιώντας στο έπακρο τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικές δυνατότητες και χαρίζοντας τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία στους εξεταζόμενους – υπηρεσίες που έχουν βραβευθεί διεθνώς κατ’ επανάληψη.

Στο συνέδριο, Εθνική Ασφαλιστική και Affidea, παρουσίασαν από κοινού μια καινοτόμο, λειτουργική και τεχνική λύση που έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση των χιλιάδων ασφαλισμένων και ασφαλιστικών συμβούλων της Εθνικής Ασφαλιστικής από το 2017, όταν ξεκίνησε έως σήμερα. Οι κ.κ. Λοπατατζίδης και Νικολόπουλος αναφέρθηκαν αρχικά στο δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα Υγείας και Ασφάλισης στην Ελλάδα, ενώ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές αρχές του συστήματος εξωνοσοκομειακής φροντίδας που εστιάζει στην Αξία (Value Based Healthcare).

Στη συνέχεια τα δύο στελέχη ανακοίνωσαν τα απτά αποτελέσματα της επιτυχημένης μακροχρόνιας συνεργασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής με την Affidea, όπως αυτή υλοποιείται τα τελευταία χρόνια στους τομείς της οργάνωσης, διαχείρισης και συντονισμού των εξωνοσοκομειακών προγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω συνεργασία δημιουργεί αξία για τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής, μέσα από τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας που προσφέρει η Affidea και συμβάλλει σημαντικά στην αλλαγή του υποδείγματος για ένα βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα υγείας. Αναγνωρίζοντας μάλιστα ότι απώτερος σκοπός της συνεργασίας είναι η διατήρηση της καλής υγείας των ασφαλισμένων της Εθνικής Ασφαλιστικής, η βελτίωση της εμπειρίας τους και η συγκράτηση των δαπανών, έκαναν ιδιαίτερη μνεία στην στρατηγική προσέγγιση, στο σύστημα διαχείρισης και στο μοντέλο αποζημίωσης.

Υψηλό το επίπεδο ικανοποίησης των ασφαλισμένων και ασφαλιστικών συμβούλων της Εθνικής Ασφαλιστικής με ταυτόχρονη συγκράτηση δαπανών

Τέλος, οι κ.κ. Λοπατατζίδης και Νικολόπουλος παρουσίασαν τα σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε, για τη βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισμένων και ασφαλιστικών συμβούλων της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και για την αύξηση της χρήσης των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου (uptake of screening) που τους διατίθενται, ενώ τέθηκαν οι στόχοι της επόμενης περιόδου για την διαχείριση χρόνιων νοσημάτων σημαντικής επίπτωσης, όπως καρδιαγγειακός κίνδυνος, διαβήτης και παχυσαρκία στη βάση της αξίας (value based reimbursement).

Η παρουσίαση του ελληνικού παραδείγματος εκ δύο στελεχών, προερχόμενων από δύο κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, Υγείας και Ασφάλισης αντίστοιχα, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, όπως κατέδειξαν η έρευνα αξιολόγησης που διεξήχθη στο τέλος του συνεδρίου αλλά και το πλήθος ερωτημάτων και προτάσεων συνεργασίας που κατατέθηκαν για την εφαρμογή του καινοτόμου μοντέλου συνεργασίας τόσο σε άλλους πληθυσμούς ασφαλισμένων ασφαλιστικών εταιρειών όσο και σε άλλες χώρες και συστήματα υγείας.

Λίγα λόγια για την Affidea & την Εθνική Ασφαλιστική

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Affidea, ο μεγαλύτερος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη με παρουσία σε 15 χώρες, έχει ξεκινήσει στρατηγική συνεργασία από τον Ιανουάριο του 2017, με τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα, την Εθνική Ασφαλιστική, που εμπιστεύθηκε στην Affidea τον συντονισμό και την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων της με ατομικά ασφαλιστήρια, προσφέροντας state-of-the-art υπηρεσίες υγείας.

Η Εθνική Ασφαλιστική, μέλος του επενδυτικού ομίλου CVC από το 2022, με συνεχή παρουσία άνω των 130 ετών, αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες και εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη 1.600.000 – περίπου – ασφαλισμένων της.