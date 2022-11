Η ταινία “Έχω ηλεκτρισμένα όνειρα” της Βαλεντίνα Μαουρέλ (Βέλγιο-Γαλλία-Κόστα Ρίκα) απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος» στο φετινό 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το grTimes.gr η Εύα, η ηρωίδα της ταινίας είναι μια πεισματάρα και ατίθαση 16χρονη που ζει με τη μητέρα της, τη μικρότερη αδερφή της και τη γάτα τους, όμως αυτό που θέλει όσο τίποτα είναι να μετακομίσει με τον αποξενωμένο πατέρα της. Προσκολλημένη πάνω του, όσο ο ίδιος περνάει μία δεύτερη εφηβεία, η Εύα ισορροπεί μεταξύ της τρυφερότητας και ευαισθησίας της εφηβικής ηλικίας και της σκληρότητας του κόσμου των ενηλίκων. Με εικόνες πλούσιας υφής και ένα αίσθημα ωμής ευαισθησίας, η ταινία αποτυπώνει τη λεπτή γραμμή μεταξύ αγάπης και μίσους, σε έναν κόσμο όπου η επιθετικότητα και η οργή είναι συνυφασμένες με την ιλιγγιώδη αφύπνιση της γυναικείας σεξουαλικότητας.

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελείται από τον Νίκολας Σελίς (παραγωγός-ιδρυτής της Pimienta Films, Μεξικό), τον Τόμας Βασιλέφσκι (σεναριογράφος-σκηνοθέτης Πολωνία) και την Πέννυ Παναγιωτοπούλου (σκηνοθέτις, Ελλάδα).

Αναλυτικά οι βραβεύσεις:

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος», το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, απέσπασε η ταινία ΕΧΩ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ / I HAVE ELECTRIC DREAMS της Βαλεντίνα Μαουρέλ, Βέλγιο-Γαλλία-Κόστα Ρίκα, 2022. Το σκεπτικό της επιτροπής: Για ένα πανέμορφο και τρυφερό πορτρέτο του πώς να αγαπάς τα ελαττώματα ενός αγαπημένου σου ανθρώπου.

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής – Αργυρός Αλέξανδρος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΟΥΡΑΝΟΥ / A PIECE OF SKY του Μίκαελ Κοχ, Ελβετία, 2022.

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία – Χάλκινος Αλέξανδρος, το οποίο υποστηρίζει ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ COSMOTE TV με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ΤΣΙ ΧΑΓΙΑΚΑΟΥΑ για την ταινία ΣΧΕΔΙΟ 75 / PLAN 75, Ιαπωνία-Γαλλία-Φιλιππίνες-Κατάρ, 2022

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στη ΡΟΟΥΖΙ ΜακΓΙΟΥΕΝ για την ερμηνεία της στην ταινία BLUE JEAN της Τζόρτζια Όουκλι, Ηνωμένο Βασίλειο, 2022.

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στον ΡΕΪΝΑΛΔΟ ΑΜΙΕΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ για την ερμηνεία του στην ταινία ΕΧΩ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ / I HAVE ELECTRIC DREAMS της Βαλεντίνα Μαουρέλ, Βέλγιο-Γαλλία-Κόστα Ρίκα, 2022.

Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ / THE DAM του Αλί Σερί, Γαλλία-Λίβανος-Σουδάν-Κατάρ-Γερμανία-Σερβία, 2022.

Ειδική μνεία απονέμεται στην ταινία ΝΑΡΚΩΣΗ / NARCOSIS του Μαρτάιν ντε Γιονγκ, Ολλανδία, 2022.

ΒΡΑΒΕΙΑ MEET THE NEIGHBORS

Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors συμμετέχουν δημιουργοί από την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους. Η κριτική επιτροπή για το τμήμα Meet the Neighbors αποτελείται φέτος από την Τώνια Μισιαλή (σκηνοθέτις-παραγωγός, Κύπρος), τον Άβι Νέσερ (σκηνοθέτης-σεναριογράφος, Ισραήλ) και την Τζόις Πιερπολίν (παραγωγός-συνιδρύτρια του δικτύου Women’s Impact Network, ΗΠΑ). Το Βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΚΛΟΝΤΑΪΚ / KLONDIKE της Mαρίνα Ερ Γκορμπάχ, Ουκρανία-Τουρκία, 2022.

Σκεπτικό: Η ταινία είναι μια συνταρακτική κινηματογραφική εμπειρία, η οποία μας μεταφέρει στην καρδιά του σκότους που επιφέρει ο πόλεμος και οι συνέπειές του. Επικεντρώνεται στα δεινά που υπομένει μια γυναίκα μέσα στην παράνοια που την περιβάλλει, καθώς και στις προσπάθειές της να κρατήσει την ανθρωπιά της ενώ γύρω της μαίνεται η καταστροφή. Ο Χρυσός Αλέξανδρος απονέμεται στην ταινία Κλόνταϊκ της Μαρίνα Ερ Γκορμπάχ.

Το Βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία Η ΒΑΛΕΡΙΑ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ / VALERIA IS GETTING MARRIED της Μιχάλ Βίνικ, Ισραήλ, 2022.

Σκεπτικό: Μία άκρως πρωτότυπη ταινία, με εξαιρετικές ερμηνείες, ένα αριστοτεχνικό σενάριο, μια ευαίσθητη σκηνοθετική ματιά, γυρισμένη με έναν τρόπο που παίρνει το κοινό σε ένα ταξίδι στο πλάι αυτών των χαρακτήρων, με τρόπους αναπάντεχους και βαθιά προσωπικούς. Η ταινία τιμά την ανθρώπινη εμπειρία με τις διαφορετικές βαθμίδες φωτός και σκότους, χωρίς ποτέ να γίνεται διδακτική και μας δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό που μπορεί κανείς να φανταστεί. Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής – Αργυρός Αλέξανδρος απονέμεται στην ταινία Η Βαλέρια παντρεύεται της Μιχάλ Βίνικ.

Ειδική Μνεία απονέμεται στην ταινία ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS (φωτο) της Ασημίνας Προέδρου, Ελλάδα-Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία, 2022.

Σκεπτικό: Νιώσαμε ομόφωνα την ανάγκη να βραβεύσουμε τρεις ταινίες, γι’ αυτό και αποφασίσαμε να απονείμουμε Ειδική Μνεία σε μια ταινία, η οποία μας επηρέασε βαθιά, θέλοντας να τιμήσουμε τη σπουδαία δουλειά της σκηνοθέτιδας. H ταινία πραγματεύεται ένα σημαντικό ζήτημα, που είναι εξαιρετικά επίκαιρο στις μέρες μας. Οι δυνατές ερμηνείες αφήνουν το στίγμα τους, καθώς οι χαρακτήρες παρέμειναν στο μυαλό μας ακόμη και μετά το τέλος της ταινίας. Η Ειδική Μνεία απονέμεται στην ταινία Πίσω από τις θημωνιές, σε σκηνοθεσία της Ασημίνας Προέδρου.

ΒΡΑΒΕΙΑ >>FILM FORWARD

Το διαγωνιστικό́ τμήμα του >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών. Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος >> Film Forward αποτελείται φέτος από τον Κερέμ Αγιάν (Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κωνσταντινούπολης-σκηνοθέτης, Τουρκία), τον Γιώργο Γούση (σκηνοθέτης-δημιουργός κόμικ, Ελλάδα) και την Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα (σκηνοθέτις, Βόρεια Μακεδονία).

Ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward, που συνοδεύεται από́ χρηματικό́ έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ / RETREAT του Λέον Σβίτερ, Ελβετία, 2022.

Το σκεπτικό της επιτροπής: Για την επιμελή του δουλειά στο χτίσιμο μιας κινηματογραφικής ιστορίας, για τον ηχητικό σχεδιασμό που ξεδιπλώνει την αφήγηση, για τα νοητικά ερεθίσματα που προσφέρει στον θεατή και το σχόλιο ακριβείας που αφήνει για τον κόσμο όπου ζούμε, η κριτική επιτροπή του >>Film Forward αποφάσισε να απονείμει τον Χρυσό Αλέξανδρο στην ταινία Υποχώρηση του Λέον Σβίτερ.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος >>Film Forward, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ / BASTARDS του Νίκου Πάστρα, Ελλάδα, 2022.

Το σκεπτικό της επιτροπής: Για τη νεανική, γεμάτη φρεσκάδα και ζωντάνια προσέγγιση στο κινηματογραφικό μέσο, για την συνεργατική διαδικασία που αποτελεί την πραγματική δύναμη της ταινίας, για το παιχνίδισμα και τους αντισυμβατικούς αυτοσχεδιασμούς της, η κριτική επιτροπή του τμήματος >>Film Forward απονέμει τον Αργυρό Αλέξανδρο στην ταινία ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ του Νίκου Πάστρα.

ΒΡΑΒΕΙΟ IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All Around Cinema του 63ου ΦΚΘ περιλαμβάνει νέες ταινίες που προσφέρουν μια συναρπαστική διαδραστική εμπειρία θέασης, ξεπερνώντας τα κινηματογραφικά είδη, βυθίζοντας τον θεατή στο περιβάλλον της κάθε δημιουργίας. Ο Χρυσός Αλέξανδρος για την καλύτερη ταινία του τμήματος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνιστικού Immersive του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ο σκηνοθέτης Αλέξης Αλεξίου, η δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Έβα Πέιδρο και ο καλλιτέχνης ψηφιακών μέσων και Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Χαρίτος.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του Τμήματος Immersive – Χρυσός Αλέξανδρος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ / FROM THE MAIN SQUARE του Πέντρο Χάρες, Γερμανία, 2022

Σκεπτικό: Η ταινία «Από την κεντρική πλατεία» συνδυάζει αριστοτεχνικά μία νέα μορφή έκφρασης με παραδοσιακές τεχνικές 2D animation προς ένα μη γραμμικό, πολυεπίπεδο, εμβυθιστικό έργο που προτείνει μια πρωτότυπη υβριδική αισθητική. Ιστορία και πολιτική διαπλέκονται μέσα από το χιούμορ και την τραγωδία. Η ταινία αφηγείται μια δυνατή ιστορία, η οποία ασχολείται με τα θεμελιώδη ζητήματα της εποχής μας και τις απειλές για τον πολιτισμό μας.

ΒΡΑΒΕΙΑ PODCAST

Το Φεστιβάλ εξερευνά τις εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στον κινηματογράφο και τα podcast. Την κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού Τμήματος Podcast συγκροτούν οι: Γιώργος Μουχταρίδης (διευθυντής προγράμματος στον ραδιοφωνικό σταθμό Pepper 96.6-ραδιοφωνικός παραγωγός), Κυριακή Μπεϊόγλου (δημοσιογράφος και δημιουργός podcast) και Νίνα-Μαρία Πασχαλίδου (σκηνοθέτις-παραγωγός-δημοσιογράφος). Η επιτροπή απένειμε τα παρακάτω βραβεία:

Το βραβείο Podcast, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο podcast ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ της Κατερίνας Μπακογιάννη, Ελλάδα, 2022

Σκεπτικό: Η Μαρία είναι ένα παιδί από τα χιλιάδες που αποκόπηκαν από τις οικογένειες τους στα μετα-κατοχικά χρόνια. Η Κατερίνα Μπακογιάννη οδηγεί την ιστορία της Μαρίας συνθέτοντας ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ με ενσυναίσθηση, εξαιρετική ευαισθησία και σκηνοθετική αρτιότητα μέχρι το τέλος της! Το Βραβείο Podcast απονέμεται στο Γεννημένοι Έλληνες της Κατερίνας Μπακογιάννη.

Ειδική μνεία απονέμεται στο podcast Ο ΜΠΑΜΠΑΣ της Νάλιας Ζήκου, Ελλάδα, 2022

Σκεπτικό: Ειδική μνεία απονέμεται στη Νάλια Ζήκου για το podcast Ο Μπαμπάς, μέσα από το οποίο μοιράζεται μαζί μας, με χιούμορ, σύγχρονη γλώσσα και ποίηση, την πολύπλοκη σχέση με τον πατέρα της.

Φέτος, το Φεστιβάλ και ο μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός iMEdD, που ιδρύθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζουν ένα νέο βραβείο: Το βραβείο για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πρωτότυπου podcast που θα βασίζεται στη δημοσιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση. Το Βραβείο Podcast σε Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το iMEdD, απονέμεται στο podcast MUTE – Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΒΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑΣ του Ανδρέα Βάγια

Σκεπτικό: Πρόκειται για ένα σύγχρονο και επίκαιρο θέμα με πρωτότυπη προσέγγιση που αναπτύσσεται και τεκμηριώνεται σε διαφορετικά επίπεδα.

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID

Το Mermaid Award απονέμεται στην καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Φέτος, για πρώτη φορά, η Mastercard υποστηρίζει το βραβείο με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της Επιτροπής του Mermaid Award του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι o Αρκάιτζ Μπαστέρα (σκηνοθέτης-σεναριογράφος-παραγωγός-σύμβουλος κινηματογράφου), η Μαριλένα Ορφανού (μουσικός-συνθέτρια-DJ-σκηνοθέτις) και η Χάνα Περλ Ατ (σκηνοθέτης-σεναριογράφος-ηθοποιός).

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΟΥ / MY EMPTINESS AND I του Αντριάν Σιλβέστρε, Ισπανία, 2022

Σκεπτικό: ​​Συγκινηθήκαμε όλοι μας βαθιά από μια ταινία καίρια, ειλικρινή, στοχαστική, αλλά και ταυτόχρονα διασκεδαστική. Μια ταινία για όλους, προικισμένη με μια πραγματικά αποκαλυπτική ερμηνεία, από μια ηθοποιό που ελπίζουμε να ξαναδούμε σε πολλούς ακόμη ρόλους. Ο σκηνοθέτης κατάφερε να αφηγηθεί μια σύνθετη ιστορία με κινηματογραφική δεξιοτεχνία και να θίξει πολύπλοκα θέματα, αφήνοντάς μας παράλληλα με μια αίσθηση ελπίδας.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK

Φέτος καθιερώνεται το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank, το οποίο απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες. Tο Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονέμεται στην ταινία Η ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ / THE RITE OF SPRING του Φερνάντο Φράνκο, Ισπανία, 2022

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI (The International Federation of Film Critics)

Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), την οποία απαρτίζουν οι Αλίν Τασιγιάν, Έλεν Μπάρλοου και Ρόμπυ Εκσιέλ απονέμει τα εξής βραβεία:

Για το Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία ΣΧΕΔΙΟ 75 / PLAN 75 της ΤΣΙ ΧΑΓΙΑΚΑΟΥΑ, Ιαπωνία-Γαλλία-Φιλιππίνες-Κατάρ, 2022

Για τη σπάνια διορατικότητα και τη στιλιστική διακριτικότητα με τις οποίες αναπαριστά μια πιθανή καπιταλιστική δυστοπία, όπου η ανθρώπινη ζωή δεν νοείται ως τίποτα παραπάνω από ένα εμπόρευμα, το βραβείο FIPRESCI στο Διεθνές Διαγωνιστικό απονέμεται στην ταινία Σχέδιο 75 της Τσι Χαγιακάουα.

Για ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2022 (πρεμιέρα) στην ταινία ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS της Ασημίνας Προέδρου, Ελλάδα-Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία, 2022

Για την επιδεξιότητα με την οποία ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της φύσης και του πολιτισμού σε μια πολυεπίπεδη αφήγηση πάνω στην κοινωνική υποκρισία και την παρακμή του ατόμου σε εποχές ανθρωπιστικής κρίσης, το βραβείο FIPRESCI για Ελληνική Πρεμιέρα απονέμεται στην ταινία Πίσω από τις θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS της Ασημίνας Προέδρου, Ελλάδα-Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία, 2022

Σκεπτικό: Για την οξυδέρκεια με την οποία εξερευνά το τοπίο της ελληνικής επαρχίας, μέσα από τα διαπλεκόμενα λάθη και πάθη μιας οικογένειας, εγκλωβισμένης στον κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό ιστό αυτής ακριβώς της εντροπίας, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας στο Πίσω από τις θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή-Τηλεόραση), με κριτική επιτροπή τους​ Άρη Φατούρο (Σκηνοθέτης – Σύμβουλος Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής), Βασίλη Δούβλη (Σκηνοθέτης – Προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής) και Κώστα Δήμου (Συνεργάτης προγράμματος, Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής) απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος ΣΧΕΔΙΟ 75 / PLAN 75 της ΤΣΙ ΧΑΓΙΑΚΑΟΥΑ, Ιαπωνία-Γαλλία-Φιλιππίνες-Κατάρ, 2022

Το σκεπτικό: Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε μια ταινία του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος που διαπραγματεύεται με διεισδυτικότητα και ευαισθησία την απάνθρωπη αντιμετώπιση της τρίτης ηλικίας στις σύγχρονες κοινωνίες μέσα από μια ιστορία ζωής και θανάτου που τοποθετείται δεξιοτεχνικά σε μια μελλοντική δυστοπία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει στο πλαίσιο του φεστιβάλ δυο βραβεία:

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής FIPRESCI ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS

Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, το βραβείο ΕΡΤ Agora Works in Progress, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίθηκε στα Works in Progress ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ (Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης, Παραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος, Χριστίνα Σταυροπούλου – Filmiki Productions, Ελλάδα).

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Στο πλαίσιο του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό́ Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει δυο βραβεία.

Το βραβείο αξίας 5.000 ευρώ́ σε ταινία έλληνα πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή ελληνίδας πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική παραγωγή που εντάσσεται στο πρόγραμμα Επίσημη Πρώτη. Την επιτροπή του βραβείου αποτελούν οι: Γιώργος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής, Αθηνά Καλκοπούλου, Δ/ντρια Hellas Film, Μαρία Κουφοπούλου, Δ/ντρια Hellenic Film Commission.

Το βραβείο απονέμεται εξ ημισείας στις ταινίες:

BLACK STONE (φωτο) του Σπύρου Ιακωβίδη, Ελλάδα, 2022, και ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS της Ασημίνας Προέδρου, Ελλάδα-Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία, 2022

Το σκεπτικό της επιτροπής: Χρησιμοποιώντας το ψευδοντοκιμαντέρ ως όχημα, η ταινία Black Stone αφηγείται με δροσερή ματιά και κοφτερή αίσθηση του χιούμορ μία σύγχρονη γνήσια ελληνική κωμωδία… από μόνο του ένας μικρός άθλος για ένα σπάνιο και δύσκολο είδος. Με εξαιρετικές ερμηνείες από τους ηθοποιούς και με έναν ισχυρό συναισθηματικό και συγκινησιακό πυρήνα ισορροπεί θαυμαστά μεταξύ μιας σάτιρας της ελληνικής οικογένειας και ενός κοινωνικού σχολίου για την ξενοφοβία.

Επίσης παρά τα σκληρά θέματα που αναδεικνύονται στην ταινία Πίσω από τις θημωνιές, η σκηνοθέτιδα ενορχηστρώνει με λεπτούς και ακριβείς χειρισμούς μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική σύνθεση. Με θαρραλέες αφηγηματικές επιλογές, υπέροχες ερμηνείες και αποφασιστικότητα διευθύνει αριστοτεχνικά μία άξια καλλιτεχνική ομάδα πραγματώνοντας με μεγάλη επιτυχία το σκηνοθετικό της όραμα.

Το βραβείο αξίας 1.500 ευρώ́, Location Award, απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ σε location manager ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική́ παραγωγή́ που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα. Η κριτική επιτροπή του βραβείου αποτελείται από τους: Νίκο Κουμανταράκη, location manager, Uberto Pasolini, σκηνοθέτη-παραγωγό, Μαρία Κουφοπούλου, Δ/ντρια Hellenic Film Commission.

Το βραβείο απέσπασε o location manager Γιώργος Μπαμπανάρας για την ταινία ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ. Στη συγκεκριμένη ταινία ο Χώρος αναδεικνύεται ως ένας από τους συμπρωταγωνιστές της ταινίας. Και η ψυχή του, ο Location manager, έχει ενταχθεί αρμονικά στην καλλιτεχνική ομάδα που αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και τη συμβολή του. Γοητευτήκαμε από τον πλούτο και την εκτενή γκάμα των φυσικών χώρων και του τρόπου που αναδεικνύονται μέσα στις εποχές του χρόνου, σε περιοχές που δεν έχουν εξερευνηθεί και προβληθεί ιδιαίτερα, ενώ όλοι οι χώροι, τα εξωτερικά και τα εσωτερικά υπηρέτησαν τους κινηματογραφικούς κανόνες και τη μέγιστη χρήση του φιλμικού φωτός με τον καλύτερο τρόπο για μία παραγωγή.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή́ την 40ή επέτειο ιδρύσεως του, θέσπισε το 2019 το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το έπαθλο απονέμεται σε ταινία του ελληνικού́ προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ. Η ταινία θα πρέπει να επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική́ πρόταση, να προάγει την κινηματογραφική́ τέχνη και να αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. Η φετινή επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από την παραγωγό Ρέα Αποστολίδη, τον σκηνοθέτη Τζώρτζη Γρηγοράκη και τη διευθύντρια φωτογραφίας Χριστίνα Μουμούρη.

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία CAVEWOMAN στου Σπύρου Σταθουλόπουλου, Ελλάδα-Κολομβία-ΗΠΑ, 2022

Το σκεπτικό: Για μια ιδιαίτερα πρωτότυπη ταινία που συνδυάζει το αρχαίο και το ιστορικό δράμα με τη μυθολογία. Προσεγγίζει μια «μεγάλη» ιστορία με πολύ προσωπική αφήγηση και με λιτά κινηματογραφικά μέσα καταφέρνοντας να αποστάξει την ουσία της. Το Βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονέμεται στην ταινία Cavewoman σε σκηνοθεσία Σπύρου Σταθουλόπουλου.

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, του τμήματος Meet the Neighbors ή του τμήματος >>Film Forward για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα. Τη φετινή κριτική επιτροπή απαρτίζουν η παραγωγός Κατερίνα Κασκανιώτη, η σύμβουλος διοίκησης οπτικοακουστικών Λένα Ράμμου και η ντοκιμαντερίστρια-δημοσιογράφος Μαρία Λούκα. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία ΒΡΟΝΤΗ / THUNDER της Καρμέν Ζακιέ, Ελβετία, 2022.

Σκεπτικό: Για την τολμηρή ματιά στο κλασικό, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο θέμα των βάναυσων περιορισμών και της καταπιεσμένης σεξουαλικότητας του γυναικείου σώματος, και του αγώνα για την ελευθερία της αυτοδιάθεσης, της αγάπης και της ηδονής. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η αριστοτεχνική φωτογραφία της Marine Atlan, που δημιουργεί μια βαθιά αίσθηση μυστικισμού στο φιλμικό σύμπαν.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή́ του Βραβείου Νεότητας, η οποία αποτελείται από́ φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απονέμει τα βραβεία της σε ελληνικές ταινίες που κάνουν την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Eπιμέλεια Επιτροπής Βραβείου Νεότητας: Απόστολος Καρακάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η φετινή πενταμελής επιτροπή απαρτίζεται από τους Γιάννη Λάφη (πρόεδρος), Αγγελική Βουτσινά, Δέσποινα Θεοδωράκη, Παναγιώτη Μπροβάνο και Αναστασία Ντούλα.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας:

BLACK STONE του Σπύρου Ιακωβίδη, Ελλάδα, 2022. Σκεπτικό: Η αναπαράσταση των τριών βασικών χαρακτήρων, ειδικότερα του Ελληνοαφρικανού Μιχάλη και του ανάπηρου Λευτέρη, ξεπερνά τη μειονοτική τους ταυτότητα, δίνοντας έμφαση στο πραγματικό ζήτημά τους, την αναζήτηση του Πάνου. Μέσω της τεχνικής του fake documentary, ο ψευδής ρεαλισμός του Black Stone επιτυγχάνει να συμπεριλάβει το κοινό στην αφήγηση: Είμαστε μέρος του συνεργείου.

Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας:

ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΛΕΜ / PARIS IS IN HARLEM της Χριστίνας Κάλλας, ΗΠΑ, 2022. Σκεπτικό: Tα σκηνοθετικά τεχνάσματα, όπως τα πολλαπλά κάδρα, 2, 4 ή και 6, αντί να μπερδεύουν, επιτρέπουν στο κοινό να παρακολουθεί τις ιστορίες από κυριολεκτικά πολλές οπτικές γωνίες, ακόμα και να διαλέγει την οπτική γωνία του. Με την ενδοδιηγητική επένδυση της jazz, Το Παρίσι είναι στο Χάρλεμ συνδέει όλες τις υποπλοκές του, δημιουργώντας ένα μοτίβο δράσης, το οποίο μας οδηγεί στην τελική ανατρεπτική αφηγηματική του λύση.

BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Το Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΝΑΡΚΩΣΗ / NARCOSIS του Μαρτάιν ντε Γιονγκ



Το Βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας – «Μιχάλης Κακογιάννης» για ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (πρεμιέρα) του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία BLACK STONE (φωτο) του Σπύρου Ιακωβίδη

Επίσης η ίδια ταινία η BLACK STONE του Σπύρου Ιακωβίδη απέσπασε το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors.

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ / DIGNITY του Δημήτρη Κατσιμίρη.

Το Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΟΜΟΡΦΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ / BEAUTIFUL BEINGS του Γκούδμουντουρ Άρναρ Γκούδμουντσον

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΜΕΡΕΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ / BURNING DAYS τoυ Εμίν Αλπέρ.

Η ταινία “Κορσές” (Corsage, 2022 – φωτο) της Μαρί Κρόιτσερ επιλέχθηκε ως η ταινία με την οποία μας αποχαιρέτισε το 63ο ΦΚΘ και προβλήθηκε στο κατάμεστο Ολύμπιον, μετά τις βραβεύσεις των φιλμ που συμμετείχαν στα διαγωνιστικά τμήματα. Πρόκειται για μία διαφορετική ματιά στη ζωή της αυτοκράτειρας Σίσσυ, σύγχρονη και αντισυμβατική, πιο φεμινιστική και σίγουρα πιο προσωπική, η οποία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ Κινηματόγραφου στο Λονδίνο. ‘Ενα δράμα εποχής μακριά από κλισέ και στερεότυπα. Η Βίκι Κριπς (Αόρατη Κλωστή) δίνει μια αριστουργηματική ερμηνεία ως αυτοκράτειρα Σίσσυ και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη γυναίκα πίσω από τον μύθο. Η ηθοποιός έχει κερδίσει βραβείο ερμηνείας στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών