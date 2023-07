Η Lidl Ελλάς βραβεύτηκε στον θεσμό των Diversity & Inclusion Awards 2023 για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της με στόχο την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ισότητας και συμπερίληψης, απαλλαγμένο από διακρίσεις για τους πάνω από 6.700 ανθρώπους της σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα οι δράσεις της συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στις υπόλοιπες συμμετοχές, αναδεικνύοντάς την ως Diversity & Inclusion Champion of the Year.

Συγκεκριμένα η εταιρεία απέσπασε τα παρακάτω βραβεία:

3 Gold βραβεία στις κατηγορίες “Culture”, “Safety” και “Marketing Campaign” για την ολοκληρωμένη Πολιτική ενάντια στη Βία και Παρενόχληση στον χώρο εργασίας , καθώς και για την καμπάνια επικοινωνίας της, εσωτερικά και εξωτερικά.

στις κατηγορίες “Culture”, “Safety” και “Marketing Campaign” για την , καθώς και για την καμπάνια επικοινωνίας της, εσωτερικά και εξωτερικά. Silver βραβείο στην κατηγορία “Parental Support” για το σύνολο των δράσεων και των παροχών με στόχο τη στήριξη της οικογένειας .

στην κατηγορία “Parental Support” για το σύνολο των δράσεων και των παροχών . Silver βραβείο στην κατηγορία “Team Bonding” για την εκδήλωση υποδοχής του 2ου κύκλου του καινοτόμου προγράμματος Lidl UP: Learn & Work.

Η Νικολέττα Κολομπούρδα, CHRO & Member of the Board της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Καταφέραμε να διακριθούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον νέο αυτό θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές στην ελληνική αγορά εργασίας, λαμβάνοντας τη μεγαλύτερη διάκριση του θεσμού ως ο Diversity & Inclusion Champion of the Year! Για εμάς, οι βραβεύσεις μας αποτελούν ένα ακόμα κίνητρο, ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα φιλικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον, όπου κάθε μέλος της ομάδας θα μπορεί να είναι ο εαυτός του».

Οι βραβεύσεις της εταιρείας αποδεικνύουν τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς διακρίσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Lidl Ελλάς έχει υπογράψει τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών περί Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs), την παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων, τη Χάρτα Διαφορετικότητας (Diversity Charter) και έχει λάβει το Σήμα Ισότητας SHARE.