Η LG Electronics (LG) έλαβε 25 διακρίσεις στα φετινά Red Dot Awards, συνεχίζοντας την επιτυχία της στον διάσημο ετήσιο διαγωνισμό στον κλάδο του σχεδιασμού. Μέσα σε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο διακρίσεων συμπεριλαμβάνονται τρία βραβεία Best of the Best για το Πλυντήριο – Στεγνωτήριο της LG με δυνατότητα αναβάθμισης, μια νέα LG lifestyle OLED TV και το LG DualUp Monitor Ergo.

Τα LG Πλυντήρια – Στεγνωτήρια προσφέρουν εξαιρετική απόδοση, μινιμαλιστικό «επίπεδο» σχεδιασμό και μπορούν ακόμη και να αναβαθμιστούν για να ανταποκρίνονται στις μοναδικές και μεταβαλλόμενες ανάγκες κάθε πελάτη. Ένας άλλος παραλήπτης της διάκρισης Best of the Best είναι το νέο μοντέλο LG lifestyle OLED TV, ένα προϊόν που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει φέτος. Μέρος της σειράς τηλεοράσεων OLED Lifestyle της LG, αυτή η εκπληκτική καινοτομία προσφέρει μέγιστη ευελιξία, εύκολη ενοποίηση και πιο βολικές επιλογές στον χειρισμό της ώστε να γίνονται όλα πιο εύκολα.

Ο τρίτος τιμητικός τίτλος Best of the Best Red Dot για την LG φέτος πήγε στο LG DualUp Ergo Monitor, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ανώτερη εμπειρία θέασης με μεγαλύτερη, εργονομική άνεση. Με αναλογία διαστάσεων 16:18, οθόνη ανάλυσης 2.560 x 2.880, κομψό, πρακτικό σχεδιασμό και βελτιωμένη συνδεσιμότητα, το DualUp Ergo Monitor βελτιώνει την άνεση του χρήστη με την εξαιρετικά ρυθμιζόμενη και αποδοτική βάση LG Ergo, η οποία στερεώνεται με ασφάλεια στα περισσότερα γραφεία και τραπέζια.

Επιπλέον, ο ιονιστής LG PuriCare AeroTower και το LG tiiun αναγνωρίστηκαν στην κατηγορία Innovative Product. Άλλα προϊόντα της LG που τιμήθηκαν στα φετινά βραβεία περιλαμβάνουν την LG One: Quick Flex all-in-one οθόνη, τον φορητό υπολογιστή παιχνιδιών LG UltraGear, την LG OLED evo Gallery Edition και άλλα μοντέλα τηλεοράσεων OLED evo, όλα με θετικές κριτικές για την αισθητική και τον σχεδιασμό τους, που έχει ως επίκεντρο τον χρήστη.

Τα βραβεία Red Dot είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους διαγωνισμούς για τον σχεδιασμό προϊόντων, τον σχεδιασμό επικοινωνίας και τα concept σχεδιασμού, με το διακριτικό λογότυπο του νικητή Red Dot να θεωρείται αξιόπιστη επιβράβευση ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Φέτος, περίπου 7.800 προϊόντα υποβλήθηκαν για εξέταση από την κριτική επιτροπή.

«Είμαστε χαρούμενοι που τόσες πολλές από τις καινοτομίες μας αναγνωρίζονται από την Red Dot και φέτος», δήλωσε ο Lee Chul-bae, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Επικεφαλής του Life Innovation Design Center της LG Electronics. «Ο σχεδιασμός που προσφέρει τις καλύτερες εμπειρίες χρήστη με την υψηλότερη αισθητική αξία είναι κάτι για το οποίο προσπαθούμε πάντα, επομένως είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας από ένα από τα κορυφαία προγράμματα βραβείων σχεδιασμού στον κόσμο».