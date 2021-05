Στην ευρεία πρωτοβουλία έμπρακτης στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιεί από τις αρχές του χρόνου η Mastercard αναφέρθηκε η Country Manager της εταιρείας για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, Άσπα Παλημέρη, στο πλαίσιο συζήτησης στο φετινό Delphi Economic Forum. Στη σχετική συζήτηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Σταβέρης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) Γεώργιος Καββαθάς, και ο Principal Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Analytics και Customer Experience της Deloitte Κωστής Χλουβεράκης.

Συγκεκριμένα, στο πάνελ με τίτλο “To recovery and beyond: The future of SMEs the day after the pandemic – the role of technology” η κα. Παλημέρη παρουσίασε τους στόχους και τους άξονες της πλατφόρμας Digital Doors της Mastercard, μέσω της οποίας προσφέρονται εργαλεία και λύσεις που βοηθούν τις ΜμΕ να προσαρμοστούν καλύτερα στη νέα πραγματικότητα και να αναπτυχθούν μέσα από τον μετασχηματισμό και την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η πλατφόρμα Digital Doors της Mastercard αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αναπτύξουν τη διαδικτυακή τους παρουσία και να τονώσουν τις ηλεκτρονικές τους πωλήσεις, σωστά και με τη χαμηλότερη δυνατή επένδυση. Για τον λόγο αυτό, η Mastercard συνεργάστηκε με μία σειρά από κορυφαίες ελληνικές εταιρίες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας δωρεάν παροχές και σημαντικές εκπτώσεις για όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα προϊόντα τους. Μεταξύ άλλων, οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία e-shop και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών στα social media και καμπανιών επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Από το βήμα του φετινού Delphi Economic Forum, η κα. Παλημέρη αποκάλυψε επίσης δύο νέες δράσεις που, εντός του προσεχούς διαστήματος, θα εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο τα όσα η πρωτοβουλία “Digital Doors” έχει να προσφέρει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: Η πρώτη δράση αφορά στη σύμπραξη της Mastercard με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και συγκεκριμένα με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του οργανισμού, για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που συνεπάγεται η διαδικτυακή τους παρουσία. Το πρόγραμμα θα είναι «στον αέρα» στις αρχές Ιουνίου.

Ως προς τη δεύτερη δράση, η κα. Παλημέρη ανακοίνωσε ότι στο προσεχές μέλλον, μέσω της πλατφόρμας Digital Doors, η Mastercard θα δώσει σε 5.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας δωρεάν πρόσβαση σε μία προηγμένη αλλά φιλική προς τον χρήστη λύση της εταιρείας που αφορά στην κυβερνοασφάλεια. Με τον τρόπο αυτό, η Mastercard θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές να εντοπίσουν τυχόν κενά ασφαλείας και να τα διορθώσουν με απλά βήματα, οχυρώνοντας έτσι περαιτέρω τη δραστηριότητά τους στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η κα. Παλημέρη σημείωσε: «Ως Mastercard, η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι ότι είμαστε μέρος ενός ευρύτατου δικτύου, χάρη στο οποίο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε πολλές δυνάμεις από διαφορετικούς χώρους. Η ευρεία πρωτοβουλία ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιούμε, αποτελεί για εμάς έκφραση της πάγιας δέσμευσης μας, να στεκόμαστε ουσιαστικά και έμπρακτα στο πλευρό των επιχειρήσεων αυτών, παρέχοντάς τους εργαλεία και εκπαίδευση που θα διευκολύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση και προσαρμογή τους στη νέα πραγματικότητα».