H Pitch επίσημο affiliate agency σε Ελλάδα και Κύπρο της Grayling, το ν.1 παγκοσμίως Public Affairs Agency

Η Pitch, έχοντας καταγράψει δυναμική παρουσία στο πεδίο των Δημοσίων Σχέσεων και της Στρατηγικής Επικοινωνίας, προχωρά σε συνεργασία με την Grayling, ως επίσημος συνεργάτης του διεθνούς δικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με έδρα το Λονδίνο και δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο, η Grayling είναι μία από τις πιο γνωστές και βραβευμένες διεθνώς εταιρείες συμβούλων παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Ταυτόχρονα, αποτελεί παγκοσμίως το κορυφαίο δίκτυο Public Affairs, έχοντας βραβευτεί με τους τίτλους των Global Public Affairs Agency of the Year και EMEA Public Affairs Consultancy of the Year στα βραβεία SABRE 2019.

Η Pitch αναπτύσσει δυναμικά τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα ευρύ πελατολόγιο αποτελούμενο από κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, από διάφορους τομείς. Παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες επικοινωνίας υψηλής ποιότητας, με έμφαση σε Corporate & Public Affairs, Brand PR, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διαχείριση Κρίσεων, Media Relations, Digital PR.

Η συνεργασία μεταξύ Grayling και Pitch βασίζεται στην κοινή αντίληψη των δύο εταιρειών για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και την ανάπτυξη λύσεων και προγραμμάτων, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών και επιτυγχάνουν τους στόχους τους, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

«Στην Pitch, είμαστε περήφανοι και ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε στο παγκόσμιο δίκτυο της Grayling, με το οποίο μοιραζόμαστε κοινές αξίες και αμοιβαία κατανόηση για τον κλάδο της Επικοινωνίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε ακόμη καλύτερα στις απαιτήσεις των πελατών, με πιο καινοτόμους τρόπους και εργαλεία προστιθέμενης αξίας », δήλωσε ο Γιώργος Χατζόπουλος, συνιδρυτής και CEO της Pitch.

Η Sarah Scholefield, CEO της Grayling UK and Europe, δήλωσε: «Είναι ζωτικής σημασίας για την Grayling να έχουμε τους καλύτερους συνεργάτες στον μικρό αριθμό ευρωπαϊκών αγορών όπου δεν έχουμε δικό μας γραφείο και η Pitch είναι ο τέλειος συνεργάτης για εμάς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Καθώς ελπίζουμε να προχωρήσουμε σε φάση ανάκαμψης από την πανδημία του COVID- 19, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερα projects που θα μπορούν να επωφεληθούν από την απρόσκοπτη συνεργασία μας».