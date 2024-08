Είναι το Venom 3 και επιστρέφει επίσημα, καθώς η Sony Pictures παρουσίασε το πρώτο τρέιλερ για το «Venom: The Last Dance», την τελευταία ταινία της τριλογίας των κακών του Spider-Man.

Ο Tom Hardy επιστρέφει ως Eddie Brock, πιο γνωστός ως ο εγκεφαλοφάγος, συμβιωτικός κακός Venom από τα κόμικς του Spider-Man. Η Sony διαφημίζει το «The Last Dance» ως «την τελευταία ταινία της τριλογίας».

Σύμφωνα με το Variety ο Eddie και ο Venom είναι σε φυγή, κυνηγημένοι και από τους δύο κόσμους τους. Με το δίχτυ να τους πλησιάζει, το δίδυμο αναγκάζεται σε μια καταστροφική απόφαση που θα ρίξει την αυλαία στον τελευταίο χορό του Venom και του Eddie.

Τι είδαμε στο τρέιλερ

Στο τρέιλερ, ο Hardy -εκτός από το κυνήγι από κυβερνητικούς πράκτορες- αντιμετωπίζει έναν τεράστιο, συμβιωτικό εξωγήινο από τον πλανήτη καταγωγής του Venom. Υπάρχει άφθονη δράση συμβιωτών, καθώς και μια σκηνή όπου ο Hardy ιππεύει ένα σούπερ γρήγορο, μεταμορφωμένο σε Venom άλογο.

Στο πλευρό του Hardy στη μεγάλη οθόνη θα δούμε την πρωταγωνίστρια του «Ted Lasso» Juno Temple και τον ηθοποιό από το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» Chiwetel Ejiofor.

Το «Venom 3» επιβεβαιώθηκε από τη Sony για πρώτη φορά στο CinemaCon 2022 μετά την επιτυχία των δύο προκατόχων του.

Για την ιστορία, η πρώτη ταινία «Venom» συγκέντρωσε 856 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ η δεύτερη ταινία «Venom: Let There Be Carnage» συγκέντρωσε 502 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως εν μέσω πανδημίας.

Η σεναριογράφος του «Venom» και του «Venom: Let There Be Carnage», Kelly Marcel κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το τρίτο μέρος του franchise. Η ίδια, επίσης, έγραψε το σενάριο μαζί με τον Hardy.