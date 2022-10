Η τηλεοπτική μεταφορά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και της 2ης εποχής της Μέσης Γης ήταν από τα πιο «καυτά» θέματα συζήτησης πριν καν βγει στον «αέρα» το πρώτο επεισόδιο. Τώρα, που ολοκληρώθηκε η πρώτη σεζόν και ήδη έχει έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο ντόρος, θετικός και αρνητικός (κυρίως), φανταστείτε τι έχει να γίνει τα επόμενα 1-2 χρόνια που θα περιμένουμε την 2η σεζόν.

Το The Rings of Power (8 επεισόδια-70 λεπτά) μας μεταφέρει λοιπόν πάρα πολλά χρόνια πριν τα γεγονότα του Lord of the Rings και του The Hobbit, σε μία εποχή που το «κακό» (Morgoth & Sauron) της 1ης Εποχής έχει φαινομενικά νικηθεί και η ειρήνη έχει επιστρέψει.

Ακολουθούν spoilers

Galadriel & Halbrand

Έλα όμως που δεν είναι έτσι. Η Galadriel (Morfydd Clark), πρωταγωνιστική φιγούρα της σειράς και συνδετικός κρίκος με τις ταινίες, είναι εκείνη που δεν θα σταματήσει ποτέ να αναζητάει τον Sauron, καθώς θεωρεί πως είναι ζωντανός. Εξαιρετικά ικανή στην μάχη, ιδιαίτερα επίμονη (στα όρια του εκνευριστικού) στο ψάξιμο του Sauron και καμία σχέση από άποψη σοφίας με την μεγαλύτερη ηλικιακή εκδοχή της στις ταινίες. Βασική αιτία που την «έσπρωξε» στην αιώνια αυτή αναζήτηση ήταν η ανάγκη για εκδίκηση για τον θάνατο του αδερφού της από τον Sauron. Αυτός είναι και ο κεντρικός θεματικός άξονας όλης της σεζόν. Δεν θα πάψει ποτέ να αναζητάει στοιχεία και ενδείξεις για τον μεγάλο της αντίπαλο, κάτι που θα την οδηγήσει στα Southlands (μέσω Númenor), εκεί όπου θεωρεί πως θα δημιουργηθεί η βάση του Sauron.

Ο Halbrand (Charlie Vickers) θα είναι εκεί για εκείνη όποτε τον χρειαστεί, από τον ωκεανό που τον έσωσε, μέχρι την κατάλληλη συμβουλή του στα κελιά του Númenor. Ένας μυστήριος άντρας από το 1ο δευτερόλεπτο που τον είδαμε, με έφεση στη σιδηρουργία και στη μάχη, επιβλητικό ανάστημα, που μάλιστα γίνεται και Βασιλιάς των Southlands (επειδή απλά έχει ένα Βασιλικό έμβλημα) και που θέλει να εκδικηθεί τον Adar, που υποστηρίζει πως έχει σκοτώσει τον Sauron. Ναι, το βρήκατε, μόλις σας περιέγραψα τον ίδιο τον Lord Sauron! Η αποκάλυψη θα έρθει στο 8ο επεισόδιο, όμως η σχέση που θα αναπτύξει με την Galadriel (υπάρχει κάτι οριακά ερωτικό εκεί) θα είναι ειλικρινής από την πλευρά του: την θέλει μαζί του στο σκοτάδι επειδή εκείνη πίστεψε στον ίδιο.

Η Galadriel φυσικά δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και κάπου εδώ ξεκινάει ένας νέος θεματικός άξονας που θα τους βρει αντιπάλους. Η μεν Galadriel λογικά θα μάθει από το τεράστιο λάθος της και θα γίνει πιο συνετή, πιο κοντά στην κινηματογραφική εκδοχή της, ενώ ο Lord Sauron πλέον θα επιδιώξει να συγκεντρώσει συμμάχους για την επαναφορά του στην κυριαρχία της Μέσης Γης.

Elrond & Νάνοι

Δεύτερη σε «δυναμική» ιστορία της 1ης σεζόν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτή του Elrond και των Νάνων. Ο Elrond (Robert Aramayo) ο έτερος «σύνδεσμος» της σειράς και των ταινιών, επίσης δεν έχει σχέση με την κινηματογραφική του εκδοχή. Διπλωμάτης, περισσότερο αφελής, πάντα όμως καλοπροαίρετος και τίμιος με τις φιλίες του. Θα χρησιμοποιηθεί εν αγνοία του από τον Υψηλό Βασιλιά των Ξωτικών, Gil-galad (Benjamin Walker) και τον καλύτερο Σιδηρουργό των Ξωτικών, Άρχοντα Celebrimbor (Charles Edwards), σε μία αποστολή στο Βασίλειο των Νάνων, το Khazad-dûm.

Εκεί θα συναντήσει τον παλιόφιλο του, Πρίγκιπα Durin IV (Owain Arthur) και θα μας προσφέρουν αρκετές ευχάριστες στιγμές bromance. Η ουσία όμως της ιστορίας τους περιστρέφεται γύρω από το πολύτιμο μετάλλευμα Mithril, που τα ορυχεία του Khazad-dûm είναι γεμάτα από αυτό και φαινομενικά αυτό θα σώσει τα ξωτικά από βέβαιο αφανισμό. Ο Βασιλιάς Durin III (Peter Mullan) είναι αντίθετος σε οποιοδήποτε πλάνο εξόρυξης φοβούμενος τυχούσα κατολίσθηση και διάλυση του Βασιλείου του, την ώρα που ο Πρίγκιπας και γιος του θέλει να βοηθήσει τόσο τον φίλο του Elrond όσο και το ίδιο του το Βασίλειο με κάτι τόσο πολύτιμο. Στήριγμα του θα είναι πάντα η δυναμική του σύζυγος, Disa (Sophia Nomvete).

Ναι μεν το Mithril βοηθάει τα ξωτικά στο 8ο επεισόδιο να δημιουργήσουν τα 3 Δαχτυλίδια τους, όμως το τίμημα φαίνεται πως θα είναι βαρύ για το Βασίλειο των Νάνων. Ο Balrog, ο αρχαίος δαίμονας της φωτιάς που κοιμόταν στα βάθη του Khazad-dûm, φαίνεται πως ξύπνησε με απειλητικές διαθέσεις. Η ιστορία αυτή θα έχει πολύ «ζουμί» την επόμενη σεζόν.

Μυστήριος Άντρας & Harfoots

Τρίτη θεματική ενότητα της σεζόν είναι ο Μυστήριος Άντρας και τα Harfoots. Στην πρεμιέρα της σεζόν ένας μετεωρίτης επισκέπτεται τη Μέση Γη και μέσα από την πύρινη μπάλα που συγκρούστηκε στο έδαφος ξεπροβάλει ο Μυστήριος Άντρας (Daniel Weyman). Πρόκειται για έναν χαρακτήρα γεμάτο μυστήριο, ο οποίος αρχικά δεν μπορεί καν να μιλήσει, είναι σωματικά επιβλητικός, ατημέλητος και ρακένδυτος. Φαινομενικά μία ειρηνική μορφή, που «αναζητάει» εσωτερικά την ταυτότητα του, και πολλές φορές κάνει κακό στους γύρω του άθελα του.

Εκείνη που θα τον ανακαλύψει θα είναι η Nori (Markella Kavenagh), ένα κορίτσι γεμάτο από περιπέτεια, που θέλει να γνωρίσει τον κόσμο και θεωρεί πως οι δρόμοι τους δεν διασταυρώθηκαν τυχαία με τον Μυστήριο Άντρα. Η Nori ανήκει στο είδος τον Harfoots, των προγόνων δηλαδή των Hobbits. Πλάσματα αρκετά ευχάριστα, που αποδημούν από μέρος σε μέρος ανά τακτά διαστήματα. Γνωρίζουμε ορισμένους χαρακτήρες από αυτούς, όμως πάντα το επίκεντρο είναι η Nori και ο Μυστήριος Άντρας.

Στην ιστορία τους έρχεται να «μπλεχτεί» μία μυστηριώδης και επικίνδυνη τριάδα από μάγισσες και πολεμίστριες, με αρχηγό την αμίλητη The Dweller (Bridie Sisson), που βρίσκεται στο κατόπι του Μυστήριου Άντρα και αυτό γιατί τον θεωρεί ως τον Sauron. Εκείνες θέλουν να τον υπηρετήσουν, εκείνος «ψάχνεται» για το ποιος είναι και η κατάληξη είναι πως το καλό εντέλει κυριαρχεί μέσα του εξαϋλώνοντας τις. Το 100% σίγουρο είναι πως έχουμε να κάνουμε με ένα μάγο. Το αρκετά πιθανό είναι πως βλέπουμε την μορφή του Gandalf! Όπως και να έχει θα το ανακαλύψουμε στη 2η σεζόν, στο ταξίδι του ίδιου και της Nori προς άλλες τοποθεσίες!

Orcs, Άνθρωποι & Númenor

Ο τέταρτος θεματικός άξονας αποτελείται από τα Orcs, τους ανθρώπους και το Númenor, ιστορίες που ξεκινάνε μεμονωμένα και εντέλει ενώνονται. Έχουμε τα Orcs, που έχουν εχθρό τους τον ήλιο, να ετοιμάζονται για την επιστροφή τους μαζί με τον «πατέρα» τους, τον Adar (Joseph Mawle). Χτίζουν υπόγεια τούνελ, τα οποία εντέλει θα τους βοηθήσουν στην «αφύπνιση» του Mount Doom, το οποίο θα δημιουργήσει την πύρινη κόλαση της Mordor. Το σχέδιο του Adar, ενός ξωτικού που έχει διαφθαρεί και πλέον θεωρεί τον εαυτό του Uruk, έχει πετύχει. Εκείνος υποστηρίζει πως έχει σκοτώσει τον Sauron. Το σίγουρο είναι πως δεν τον έχει σκοτώσει, μένει να φανεί αν συνεργάζονταν all along ή απλά ο Adar λειτούργησε άθελα του υπερ του Sauron.

Ο Adar και τα Orcs θα έχουν μαζί τους μία μερίδα ανθρώπων και φυσικά το ξίφος του Sauron, που αποτελεί και κλειδί για την ενεργοποίηση του ηφαιστείου. Οι άνθρωποι που δεν θα αυτομολήσουν και θα παλέψουν για τα Southlands θα έχουν ως ηγετική μορφή την Bronwyn (Nazanin Boniadi), μια θεραπεύτρια, που ερωτεύεται με το ξωτικό-πολεμιστή Arondir (Ismael Cruz Cordova). Οι δυο τους, μαζί με τον Theo (Tyroe Muhafidin), γιο της Bronwyn, που αρχικά είχε στην κατοχή του το ξίφος του Sauron και επηρεάστηκε από αυτό, θα πρωτοστατήσουν στη μάχη εναντίον των Orcs. Το τέλος της σεζόν θα τους βρει να θέλουν να κάνουν μία νέα αρχή σε κάποιο άλλο μέρος, μακριά από τα Southlands-Mordor.

Το Númenor από την άλλη είναι το Βασίλειο των Ανθρώπων, που βρίσκεται σε πλήρη “άνθιση”. Εκεί θα πάνε η Galadriel και ο Halbrand και σιγά-σιγά θα μπει το νερό στο αυλάκι για τη συμμετοχή του Βασιλείου στον πόλεμο εναντίον των Orcs. Ο άνθρωπος που τους φέρνει στο Βασίλειο είναι ο Elendil (Lloyd Owen), του οποίου την μοίρα γνωρίζουμε από τις ταινίες. Είναι ένας καλόκαρδος χαρακτήρας με αγάπη για τα ξωτικά. Η Βασίλισσα Míriel (Cynthia Addai-Robinson) θα συμφωνήσει στη συμμετοχή του Βασιλείου της στον πόλεμο, παρόλο που τόσο τα οράματα της, όσο και ο πατέρας-Βασιλιάς της την προειδοποιούν για το δυσοίωνο μέλλον του Númenor.

Στην ιστορία αυτή θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που έχουν μικρή επιρροή στην ιστορία μέχρι στιγμής, όπως ο σύμβουλος της Βασίλισσας, Pharazôn (Trystan Gravelle), ο-δεν θυμάμαι καν το όνομα του-γιος του, Kemen (Leon Wadham) και τα παιδιά του Elendil, η Eärien (Ema Horvath), και ο σημαντικότερος όλων, ο Isildur (Maxim Baldry), που επίσης ξέρουμε πως καταλήγει από τις ταινίες, και είναι ένας νεαρός με αγάπη για τη θάλασσα. Η ιστορία όλων των παραπάνω, και κυρίως το plotline πατέρα-γιου, Elendil-Isildur, θα μας απασχολήσει αρκετά στη συνέχεια.

Η κατάληξη

Η κατάληξη της σεζόν φέρνει τον Sauron στο κατώφλι της Mordor, την Galadriel και τα υπόλοιπα ξωτικά να έχουν τα 3 Δαχτυλίδια τους και έναν «ψυχρό πόλεμο» να ξεκινάει. Μένουν να κατασκευαστούν άλλα 17 Δαχτυλίδια, μεταξύ αυτών το Ένα του Sauron, ενώ θα δούμε νέες συμμαχίες να σχηματίζονται. Πολλά μπορεί να προστεθούν ή να διαφοροποιηθούν από τα βιβλία, οπότε βαδίζουμε στα “τυφλά”, αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι πως η ιστορία του Sauron (κακού) και της Galadriel/Elrond/Gandalf (?) (καλού) θα κυριαρχήσει.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Θα τα πάρουμε ανά τομέα (σκηνοθεσία, σενάριο, κλπ.). Έχουμε και λέμε:

Σκηνοθεσία & Ειδικά εφέ

Το καλύτερο κομμάτι της σειράς με διαφορά από το δεύτερο. Πλάνα που-χωρίς υπερβολή-κόβουν την ανάσα, στιγμιότυπα που έχουν μείνει ήδη στην ιστορία για την απίστευτη ομορφιά τους, εικόνα που σου γεμίζει το μάτι με τα χρώματα της, με τα επιβλητικά τοπία, με τα εντυπωσιακά Βασίλεια (Númenor) και τις σοκαριστικές φυσικές καταστροφές (Mordor). Ένα γενικά άψογο σκηνοθετικό-οπτικό κομμάτι, με κυρίαρχο highlight για μένα το “καθρέφτισμα” των Halbrand/Sauron και Galadriel στον ωκεανό. Τα ειδικά εφέ είναι εξαιρετικά και είναι αυτό που περιμένεις από μία παραγωγή που αγγίζει το 1 δισ. δολάρια. Ακόμα και το ενδυματολογικό κομμάτι έχει το ενδιαφέρον του και φαίνεται και πως και εκεί έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή.

Μουσική

Το έτερο εξαιρετικό κομμάτι της σειράς είναι η μουσική της. Φέρει την «υπογραφή» του βραβευμένου με Emmy μουσικοσυνθέτη Bear McCreary και γενικά δένει άψογα με τις σκηνές, προσδίδοντας κάτι που φέρνει σε πραγματικό Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Highlight εδώ νομίζω πως είναι το τραγούδι που ακούμε στα τελικά credits του finale.

Σενάριο

Το μεγάλο πρόβλημα της σειράς μέχρι στιγμής. Οι παραγωγοί της σειράς J.D. Payne και Patrick McKay απέδειξαν με την 1η σεζόν πως έχουν ιδέες, που όμως δεν εκτελέστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ένα σενάριο που «χωλαίνει» σε αρκετά (όχι σε όλα όμως) σημεία. Μην ξεχνάμε βέβαια πως το σύμπαν και η μυθολογία του Lord of the Rings είναι ένα τεράστιο μέγεθος, που ίσως οι παραγωγοί της σειράς να μην μπορούν να το «αντέξουν». Αυτό βέβαια θα φανεί και στη συνέχεια. Επίσης μην ξεχνάμε πως παρεκκλίνουν αρκετά από τα βιβλία του J.R.R. Tolkien οπότε έτσι κι’ αλλιώς η προσπάθεια τους εμπεριέχει ρίσκο.

Γενικά, ένα από τα παράπονα που έχω είναι πως δεν έμαθα πολλά για τη Μέση Γη. Δεν πήρα μία έστω καλή γεύση από φυλές και πλάσματα όπως τα ξωτικά και οι Νάνοι ή όταν αυτό έγινε (Harfoots) το αποτέλεσμα ήταν αδιάφορο. Επίσης, το αφηγηματικό επίπεδο της 1ης σεζόν ήταν χαμηλό. Πολλές ιστορίες, ελάχιστη συνοχή. Θα προτιμούσα να αφιέρωναν σε κάθε επεισόδιο 1-2 ιστορίες, παρά 3-4 που έφτασαν να έχουν ορισμένα. Αυτά μόνο το Game of Thrones…Δεν θα σταθώ τόσο στο γιατί ήταν 8 τα επεισόδιο και όχι 10 π.χ. αλλά θα πω πως ακόμα και με 8 η σειρά θα μπορούσε να αναπτύξει πολύ καλύτερα τις ιστορίες της. Νομίζω πως μερικές ιστορίες “αδικήθηκαν” (Arondir, Νάνοι) και πήραν λιγότερο χρόνο απ’ όσο θα μπορούσαν.

Δεν μας έκανε να δεθούμε με κανέναν σχεδόν χαρακτήρα (ίσως λίγο τον Durin, άντε λίγο τον Elrond), ενώ αντίθετα μας έκανε επίπονο από ένα σημείο και μετά να παρακολουθούμε σκηνές της Galadriel, απλά διότι το μόνο που έλεγε ήταν «θέλω να βρω τον Sauron» και είχε μία επιθετική, ακόμα και μειωτική στάση απέναντι στους υπόλοιπους. Το κεφάλαιο Halbrand οι παραγωγοί δεν το χειρίστηκαν καλά, κατ’εμέ, από την άποψη ότι μας έδωσαν τα πάντα στο πιάτο για την ταυτότητα του χωρίς έστω να τον κάνουν να φανεί κάπως καλός ώστε να σοκαριστούμε με την αποκάλυψη του ως Sauron. Με την αποκάλυψη του αυτή καθ’ εαυτή έμεινα εντυπωσιασμένος, όχι όμως με το «χτίσιμο» της. Ακόμα, η ιστορία του Númenor ήταν για μένα κάτι τόσο βαρετό, που όμοιο του μάλλον δεν έχω ξαναδεί. Επιπρόσθετα, τους διαλόγους δεν θα τους έλεγα και ευφάνταστους. Αντιθέτως…

Μπορώ να μιλάω και να γράφω για ώρες για το μέτριο προς κακό σενάριο. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να αναφέρουμε και τα καλά του. Όλη η ιστορία του Elrond και του Durin είχε αρκετό ενδιαφέρον. Το μυστήριο με τον Μυστήριο Άνδρα και την τριάδα των Μαγισσών. Η πραγματική ταυτότητα του Sauron. Τα Orcs και ο τρόμος που προκαλούν. Οι εντυπωσιακές σκηνές μάχης που είδαμε. Τα κομμάτια αυτά τα χειρίστηκαν αρκετά καλά οι παραγωγοί.

Ερμηνείες

Και εδώ έχουμε θεματάκια. Οι ερμηνείες που λάβαμε στην 1η σεζόν ήταν μετριότατες και σ’ αυτό ευθύνεται θεωρώ κατά βάση το κακογραμμένο σενάριο και όχι τόσο η ποιότητα των ηθοποιών. Για παράδειγμα, ναι μεν η Morfydd Clark παίζει αρκετά «ξύλινα» και χωρίς ιδιαίτερο βάθος, αλλά δεν βοηθάει και το γράψιμο του χαρακτήρα της. Αντιθέτως, ξεχώρισα τον Owain Arthur στο ρόλο του Durin, καθώς έδωσε τόσο στιγμές χιούμορ όσο και σκηνές δράματος. Επίσης, τόσο ο Daniel Weyman, όσο και ο Charlie Vickers, αλλά και ο Robert Aramayo έδωσαν στοιχεία στους ρόλους τους, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Γενικά θεωρώ πως η καλή βάση των ηθοποιών υπάρχει, απλά είναι θέμα κυρίως σεναρίου για να φανούν.

Συνοψίζοντας

Συνοψίζοντας, η 1η σεζόν του The Rings of Power είναι αρκετά μέτρια, καθώς έχει πολλά προβλήματα (σενάριο με πολλά κενά και μέτριες ερμηνείες), έχει λίγα αλλά απίθανα στοιχεία (απίστευτη σκηνοθεσία, όμορφη μουσική) αλλά διαθέτει και μπόλικη προοπτική για τη συνέχεια.