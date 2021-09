Ένα σπουδαίο νέο, που αφορά το τηλεοπτικό Lord of the Rings της Amazon, μεταδίδει το Deadline.

O Howard Shore, ο οποίος έχει συνθέσει τη μουσική των κινηματογραφικών τριλογιών του Lord of the Rings (κέρδισε και 3 Όσκαρ) και του Hobbit, είναι σε συζητήσεις για να επιστρέψει για την τηλεοπτική σειρά.

Πρόκειται, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr για μία σπουδαία «κίνηση» για τη σειρά της Amazon, μίας και ο Shore μας έχει χαρίσει αξέχαστες μουσικές στιγμές και αυτό αναμένεται να γίνει και στη συνέχεια. Ο Shore έχει εργαστεί επίσης και στο Hugo, το The Silence of the Lambs και το The Departed, μεταξύ πολλών άλλων.

Η τελική φάση της παραγωγής (μοντάζ, επεξεργασία πλάνων) του τηλεοπτικού Lord of the Rings είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Η πρεμιέρα της σειράς είναι προγραμματισμένη για τις 2 Σεπτεμβρίου του ερχόμενου έτους. Η πρώτη φάση της παραγωγής της 2ης σεζόν θα ξεκινήσει στις 1 Ιανουαρίου του 2022.