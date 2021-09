Και ενώ πλέον το House of the Dragon, η spinoff σειρά του Game of Thrones από το HBO, άφησε πίσω του τη διακοπή που έγινε στα γυρίσματα λόγω του κορονοϊού, άρχισαν να κυκλοφορούν μερικές αποκαλυπτικές φωτογραφίες που μας παρουσιάζουν ορισμένα από τα μέλη του cast.

Η Daily Mail, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr αποκάλυψε τις παρακάτω φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς που γίνονται στο Derbyshire της Αγγλίας.

Οι πρώτες δύο φωτογραφίες παρουσιάζουν την νεαρή Βασίλισσα Alicent Hightower (Olivia Cooke) να κατεβαίνει από μία άμαξα (1η φώτο) και την Πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen σε νεαρή ηλικία (Milly Alcock), η οποία φαίνεται να αποχαιρετάει έναν δράκο, ο οποίος φυσικά θα προστεθεί στο μοντάζ (2η φώτο). Οι δυο γυναίκες θα μοιραστούν αρκετές σκηνές. Το γεγονός πως θα χρησιμοποιηθούν νεαροί αλλά και ενήλικες ηθοποιοί για να ενσαρκώσουν τον ίδιο ρόλο σε διαφορετική ηλικία, μας δείχνει πως θα υπάρξουν αρκετά flashbacks.

Στην 4η φωτογραφία εμφανίζεται ο χαρακτήρας που θα ενσαρκώσει ο Graham McTavish, με μία γυαλιστερή πανοπλία και καβάλα στο άλογο. Ο ρόλος του δεν έχει αποκαλυφθεί όμως όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, θα παίξει κάποιον Targaryen πολέμαρχο. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες παρουσιάζουν άγνωστους μέχρι στιγμής χαρακτήρες, κόκαλα, πιθανότατα της τροφής των δράκων, και άμαξες,

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2022.