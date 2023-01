Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1493: Ο Χριστόφορος Κολόμβος επιβιβάζεται στο μοναδικό πλοίο που του έχει απομείνει, τη «Νίνια» και παίρνει το δρόμο της επιστροφής, μετά το πρώτο ταξίδι του και την ανακάλυψη του νέου κόσμου.

1642: Η Αγγλία οδηγείται σε εμφύλιο πόλεμο. Ο βασιλιάς Κάρολος Α’ στέλνει στρατιώτες για να συλλάβουν μέλη του Κοινοβουλίου.

1717: Ολλανδία, Αγγλία και Γαλλία υπογράφουν την Τριπλή Συμμαχία εναντίον της Ισπανίας.

1754: Ιδρύεται ως King’s College από την Εκκλησία της Αγγλίας το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

1823: Ελληνική Επανάσταση: Διεξάγεται στα Μαύρα Λιθάρια Κορινθίας η περίφημη ομώνυμη μάχη μεταξύ Ελλήνων υπό τους οπλαρχηγούς Γεραρή, Ζαΐμη και Πετιμεζά και Τούρκων με στρατό 3.500 ατόμων υπό το Ντελή Αχμέτ από την μεγάλη στρατιά του Δράμαλη. Θα διασωθούν μόνο 600 Τούρκοι, φεύγοντας προς την Πάτρα.

1847: Ο Σάμιουελ Κολτ πουλά το πρώτο του ρεβόλβερ στην αμερικάνικη κυβέρνηση.

1863: Ο Τζέιμς Πλίμπτον από τη Νέα Υόρκη πατεντάρει στις ΗΠΑ τα πατίνια (roller skates) με 4 ροδάκια.

1884: Ιδρύεται στο Λονδίνο η Φαβιανή Εταιρία (Fabian Society). Πρόκειται για ένα βρετανικό κίνημα διανοουμένων με σοσιαλιστικές αποχρώσεις, που άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία του Εργατικού Κόμματος.

1885: Όργανο της τάξης χαστουκίζει τον Βρετανό επιτετραμμένο στην Αθήνα, Άρθουρ Νίκολσον, προκαλώντας διπλωματικό επεισόδιο.

1887: Εκλογές στην Ελλάδα. Νικητής αναδεικνύεται πανηγυρικά ο Χαρίλαος Τρικούπης. Το «Νεωτεριστικόν Κόμμα» συγκεντρώνει τις 90 από τους 150 έδρες και θα κυβερνήσει απρόσκοπτα για τρία χρόνια.

1887: Ο Παναγής Βαλλιάνος προσφέρει το ποσό των 2.500.000 δραχμών για την ανέγερση της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

1896: Η Γιούτα γίνεται η 45η πολιτεία των ΗΠΑ.

1912: Η Γη έρχεται πιο κοντά από ποτέ με τη Σελήνη, στα 356.375 χιλιόμετρα.

1914: Η «Μόνα Λίζα» επιστρέφει στο Μουσείο του Λούβρου, απ’ όπου είχε κλαπεί το 1911.

1924: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιστρέφει στην Αθήνα, έπειτα από 38 μήνες αυτοεξορίας.

1926: Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει προσωπικά την άσκηση της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, επιβάλλοντας έτσι απροκάλυπτα δικτατορικό καθεστώς.

1930: Αρχίζει τη λειτουργία της η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, με πρώτο διοικητή τον δικηγόρο και πολιτικό Κωνσταντίνο Γόντικα. Τον Ιούλιο του 2012 το υγιές κομμάτι της θα απορροφηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.

1936: Το αμερικανικό μουσικό περιοδικό Billboard δημοσιεύει τους πρώτους καταλόγους επιτυχιών (charts).

1943: Εκτελείται, κατά τη διάρκεια της κατοχής, εξαιτίας της αντιστασιακής του δράσης εναντίον των γερμανών, ο Γεώργιος Ιβάνωφ, κολυμβητής και πολίστας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Προς τιμήν του, η ομάδα του Ηρακλή δίνει το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ.

1948: Τερματίζεται η κρίσιμη μάχη της Κόνιτσας με την αποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του για την κατάληψη της πόλης, η οποία θα εξασφάλιζε για την «Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση» την επίσημη έδρα της. Την ίδια μέρα η πρώην βρετανική αποικία της Βαϊμάρης κηρύττει την ανεξαρτησία της, έπειτα από 62 χρόνια κατοχής.

1951: Υπογράφεται διάταγμα για την ίδρυση Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

1953: Για πρώτη φορά, τα ταχυδρομεία του ελληνικού κράτους παρουσιάζουν πλεόνασμα 7 δισεκατομμυρίων δραχμών.

1956: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει νέο πολιτικό φορέα με την επωνυμία Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ).

1960: Οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που δεν ανήκουν στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, ούτε και στην ΕΟΚ, ιδρύουν το Σύνδεσμο Ελεύθερου Ευρωπαϊκού Εμπορίου EFTA.

1960: Σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα ο Γάλλος συγγραφέας, Αλμπέρ Καμί. «Στο ποδόσφαιρο χρωστάω όσα ξέρω για ηθική και καθήκον», έγραφε το 1957, χρονιά που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στα νεανικά του χρόνια στο Αλγέρι ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο (έπαιζε τερματοφύλακας), το οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει όταν αρρώστησε από φυματίωση.

1967: Οι Doors κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους, που φέρει το όνομά τους. Περιέχει τις επιτυχίες: «Break On Through (To the Other Side)», «Alabama Song», «Light My Fire» και «The End».

1970: Οι Beatles, χωρίς τον Τζον Λένον, ξαναηχογραφούν τα φωνητικά και ένα κιθαριστικό σόλο για το τραγούδι του Πολ Μακάρτνεϊ Let It Be στα στούντιο της EMI στο Λονδίνο. Είναι η τελευταία εμφάνιση τους ως συγκρότημα.

1982: Ο πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου, απολύει τον υφυπουργό Εξωτερικών, Ασημάκη Φωτήλα, ενώ εκείνος βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

1998: Ένας επιβάτης χάνει τη ζωή του από κρίση άσθματος κατά τη διάρκεια της πτήσης 417 της Ολυμπιακής Αεροπορίας για Νέα Υόρκη, επειδή η εταιρεία δε διαθέτει θέσεις μη καπνιζόντων. Η οικογένειά του κερδίζει δικαστικά 1,4 δολάρια.

1998: Πάνω από 172 άτομα σκοτώνονται σε τρία απομακρυσμένα χωριά, από σφαγές που λαμβάνουν χώρα στην Αλγερία.

2004: Ο 37χρονος, Μιχαήλ Σαακασβίλι, κερδίζει τις προεδρικές εκλογές της Γεωργίας με 96% των ψήφων και γίνεται ο νεότερος σε ηλικία ηγέτης στην Ευρώπη.

2006: Ο σεΐχης Μοχάμετ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ αναλαμβάνει κυβερνήτης του Ντουμπάι, μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου αδερφού του.

2006: Ο Εχούντ Ολμέρτ αναλαμβάνει πρωθυπουργός του Ισραήλ.

2010: Εγκαινιάζεται στο Ντουμπάι ο ψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσμο, το Μπουρτζ Χαλίφα, γνωστό και ως Μπουρτζ Ντουμπάι, με ύψος 828 μέτρα.

2014: Ισλαμικές ένοπλες μονάδες τζιχαντιστών που προσκείνονται στο Ισλαμικό Κράτος, καταλαμβάνουν την ιρακινή πολλή Φαλούτζα.

Γεννήσεις

1334 – Αμεδαίος ΣΤ’, κόμης της Σαβοΐας

1643 – Ισαάκ Νεύτων, Άγγλος φυσικός και μαθηματικός

1710 – Τζιοβάννι Μπαττίστα Περγκολέζι, Ιταλός συνθέτης και μουσικός

1737 – Λουί-Μπερνάρ Γκιτόν ντε Μορβό, Γάλλος χημικός και πολιτικός

1785 – Γιάκομπ Γκριμ, Γερμανός φιλόλογος και λαογράφος

1788 – Αθανάσιος Διάκος, Έλληνας οπλαρχηγός

1809 – Λουί Μπράιγ, Γάλλος καθηγητής, εφευρέτης του κώδικα Μπράιγ

1848 – Κατσούρα Ταρό, πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

1896 – Αντρέ Μασόν, Γάλλος ζωγράφος και σχεδιαστής

1901 – Σίριλ Λάιονελ Ρόμπερτ Τζέιμς, Τρινιντιανός συγγραφέας

1913 – Μαλιετόα Τανουμαφίλι Β’, βασιλιάς των Σαμόα

1914 – Ζαν-Πιερ Βερνάν, Γάλλος ιστορικός και ανθρωπολόγος

1921 – Τζουζέπε Μπενάτι, Ιταλός σκηνοθέτης

1930 – Σόρελ Μπουκ, Αμερικανός ηθοποιός

1933 – Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β’

1940 – Μπράιαν Τζόζεφσον, Ουαλός φυσικός

1941 – Τζωρτζ Κοσμάτος, Έλληνας σκηνοθέτης

1946 – Ράμσι Κάμπελ, Άγγλος συγγραφέας

1948 – Κώστας Δαβουρλής, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1953 – Ανδρέας Βγενόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας

1957 – Σώτη Τριανταφύλλου, Ελληνίδα συγγραφέας

1966 – Κρίστιαν Κερν, Αυστριακός πολιτικός

1980 – Μπόμπι Ίντεν, Ολλανδέζα πορνογραφική ηθοποιός

1986 – Τζέιμς Μίλνερ, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1988 – Ανέστης Αργυρίου, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1990 – Τόνι Κρόος, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

1207 – Σιμόν Β’, δούκας της Λωρραίνης

1248 – Σάντσο Β’, βασιλιάς της Πορτογαλίας

1286 – Άννα Αγγελίνα της Ηπείρου, πριγκίπισσα της Αχαΐας

1424 – Τζάκομο Αττεντόλο Σφόρτσα, Ιταλός κοντοτιέρος

1428 – Φρειδερίκος Α΄, εκλέκτορας της Σαξονίας

1665 – Χέρμαν Φορτουνάτος, μάργραβος του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν

1808 – Βενέδικτος της Σαβοΐας, Ιταλός στρατηγός

1825 – Φερδινάνδος Α’, βασιλιάς των Δύο Σικελιών

1880 – Άνσελμ Φόιερμπαχ, Γερμανός ζωγράφος

1901 – Νικόλαος Γύζης, Έλληνας ζωγράφος

1941 – Ανρί Μπεργκσόν, Γάλλος φιλόσοφος

1943 – Γεώργιος Ιβάνοφ, Πολωνός αθλητής

1960 – Αλμπέρ Καμύ, Γάλλος φιλόσοφος

1961 – Έρβιν Σρέντινγκερ, Αυστριακός φυσικός

1962 – Χανς Λάμερς, Γερμανός αξιωματικός των SS

1965 – Τόμας Στερνς Έλιοτ, Αμερικανός ποιητής

1967 – Ντόναλντ Κάμπελ, Άγγλος οδηγός

1975 – Αύγουστος Θεολογίτης, Έλληνας πολιτικός

1976 – Επαμεινώνδας Θωμόπουλος, Έλληνας ζωγράφος

1977 – Ιμπραχίμ Μπιτσακτσίου, Αλβανός πολιτικός

1986 – Φιλ Λάινοτ, Ιρλανδός μουσικός

1989 – Θανάσης Μυλωνάς, Έλληνας ηθοποιός

1997 – Ιάσων Χατζηκρανιώτης, Έλληνας πολιτικός

2000 – Σπυρίδων Μαρκεζίνης, Έλληνας πολιτικός

2006 – Μάκτουμ μπιν Ρασίντ αλ Μάκτουμ, πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

2007 – Μαράις Βιλιόεν, Νοτιαφρικανός πολιτικός

2007 – Σάντρο Σαλβαντόρε, Ιταλός ποδοσφαιριστής

2008 – Γιάννης Ταμτάκος, Έλληνας πολιτικός αγωνιστής

2010 – Γιόχαν Φεριέρ, πολιτικός από το Σουρινάμ

2011 – Μοχάμεντ Μπουαζίζι, Τυνήσιος ακτιβιστής

2013 – Νίκος Σαμαράς, Έλληνας βολεϊμπολίστας

2021 – Tanya Roberts, Αμερικανίδα ηθοποιός.