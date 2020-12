Για βιασμό κατηγορείται 26χρονη δασκάλα που έκανε σεξ με 16χρονο μαθητή

Μια εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής από την Οκλαχόμα των ΗΠΑ κατηγορείται για βιασμό, έχοντας κάνει σεξ με 16χρονο μαθητή της.

Η 26χρονη Andee Lantz συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου και ομολόγησε στην ανάκριση πως πλάγιασε με τον μαθητή «2 ή 3 φορές», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KWTV-DT.

Το γεγονός έγινε γνωστό όταν ο μαθητής άρχισε να κυκλοφορεί στο σχολείο μια γυμνή φωτογραφία της Lantz. Οι σχολικές αρχές κάλεσαν μαθητή και δασκάλα για εξηγήσεις, αμφότεροι ωστόσο αρνήθηκαν πως κάτι συνέβαινε μεταξύ τους.

