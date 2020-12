Εθισμένος στην κοκαΐνη περιγράφει πώς κατάφερε να «καθαρίσει» μέσα στο lockdown

Ένας νεαρός Σκοτσέζος έχει μια ιστορία επιτυχίας να μοιραστεί, με τη νίκη να σημαίνει εδώ την ίδια τη ζωή.

Ο 24χρονος Jonathon Macleod άρχισε να κάνει χρήση κοκαΐνης από τα 15 του. Πίσω όμως από την ενέργεια που του έδινε, το ναρκωτικό τον έκανε συνεχώς πιο λυπημένο, πιο μόνο.

Ο Macleod έφτασε να κλαίει καθημερινά, πιστεύοντας πως δεν του άξιζε να ζει. Ακόμα και με την αυτοκτονία φλέρταρε ανοιχτά και έπρεπε να καταφτάσει η πανδημία του κορονοϊού για να αποφασίσει να κάνει κάτι γι’ αυτό.

Απευθύνθηκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης της Σκοτίας και πλέον είναι 90 μέρες καθαρός. Μοιράστηκε λοιπόν την ιστορία του στο Twitter, καλώντας και άλλα θύματα της μάστιγας των ναρκωτικών να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.

Tonight I collect ma 90 day chip at CA.

Below is the difference in me from being slap bang in the middle of the madness to being clean and sober.

Speaking out and admitting I needed help saved my life.

One day at a time. 92 days and counting 💪🏼. pic.twitter.com/DCMVEY8i7m

— Jonathon Macleod (@jonnymacleod1) November 30, 2020