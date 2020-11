Η νύχτα τρόμου για δύο αγόρια που απήχθησαν, βασανίστηκαν για 10 ώρες, βιάστηκαν και θάφτηκαν ζωντανά

Δύο αγόρια από τη Σουηδία περιέγραψαν στην αστυνομία την απαγωγή τους από δύο άντρες, που τα κράτησαν ομήρους για 10 ώρες, τα βίασαν, τα βασάνισαν και κατόπιν τα έθαψαν ζωντανά.

Τα παιδιά μίλησαν για την εφιαλτική νύχτα που έζησαν σε ένα νεκροταφείο στα βόρεια της Στοκχόλμης στις 22 Αυγούστου. Οι δύο άντρες τούς έδωσαν ναρκωτικά και κατέληξαν μέσα στο αίμα.

Τα ξυλοκόπησαν, τα μαχαίρωσαν, τα έκαψαν, τα ξεγύμνωσαν και τα ανάγκασαν στο τέλος να ανοίξουν τους τάφους τους.

Οι δύο άντρες, 21 και 18 ετών, συνελήφθησαν για την επίθεση και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της σουηδικής εφημερίδας «Aftonbladet», η υπόθεση εξελίσσεται.

Τα δύο θύματα είπαν πως οι άντρες τα προσέγγισαν σε ένα δρομάκι κοντά στο κοιμητήριο και τους προσέφεραν ναρκωτικά. Τα παιδιά αρνήθηκαν και προσπάθησαν να ξεφύγουν, τα έπιασαν όμως με την απειλή μαχαιριού και τα έσυραν στο διπλανό δάσος.

Two boys describe how they were abducted then tortured for ten hours, raped and buried alive in a Swedish cemetery before finally escaping https://t.co/HDUsfODwYP

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 19, 2020