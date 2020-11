Τρομακτικοί αριθμοί στις ΗΠΑ: Πάνω από 250.000 οι νεκροί από κορονοϊό – Κλείνουν τα σχολεία στη Νέα Υόρκη

Το όριο των 250.000 ξεπέρασε ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στις ΗΠΑ, την ώρα που τα δημόσια σχολεία της πόλης της Νέας Υόρκης –το μεγαλύτερο σχολικό δίκτυο στη χώρα--αποφάσισαν να στραφούν στην τηλεκπαίδευση καθώς παρατηρείται άνοδος των κρουσμάτων covid- 19.

Η απόφαση να σταματήσουν από σήμερα τα μαθήματα δια ζώσης στα σχολεία της Νέας Υόρκης ελήφθη καθώς τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι σε όλες τις ΗΠΑ επέβαλαν περιορισμούς στην κοινωνική και οικονομική ζωή προκείμενου να ανασχέσουν την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού, όπως επισημαίνει το ΑΜΠΕ.

Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων της πόλης της Νέας Υόρκης, την οποία ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο μέσω Twitter, αναμφίβολα ανακούφισε κάποιους εκπαιδευτικούς, πολλοί από τους οποίους είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τον αυξημένο κίνδυνο που διέτρεχαν να μολυνθούν από covid-19. Όμως πρόκειται να προκαλέσει εκ νέου προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς.

Beginning tomorrow, November 19, @NYCSchools buildings will close for in-person learning due to a 3% COVID-19 positivity rate in New York City. @NYCMayor provided an update: pic.twitter.com/lIOg5O8bhf

— City of New York (@nycgov) November 19, 2020