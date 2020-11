Το FBI ερευνά «παρενόχληση» λεωφορείου της εκστρατείας του Μπάιντεν από υποστηρικτές του Τραμπ στο Τέξας

Την παρενόχληση λεωφορείου της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, περιστατικό που ερευνά το FBI, κατήγγειλε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στις αυριανές εκλογές στις ΗΠΑ.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει πολλά οχήματα, με σημαίες υπέρ του Τραμπ, να περικυκλώνουν την Παρασκευή λεωφορείο της προεκλογικής εκστρατείας Μπάιντεν/ Χάρις και να το αναγκάζουν να μειώσει ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας. Μάλιστα μέλη της προεκλογικής ομάδας του Δημοκρατικού υποψήφιου κατήγγειλαν ότι τα οχήματα προσπάθησαν να βγάλουν από τον δρόμο το λεωφορείο.

Αξιωματούχοι του Δημοκρατικού κόμματος διαβεβαίωσαν ότι στο λεωφορείο αυτό δεν βρίσκονταν ο Τζο Μπάιντεν ούτε η Κάμαλα Χάρις, υποψήφια αντιπρόεδρος, αλλά μόνο η υποψήφια για τη Βουλή των Αντιπροσώπων Ουέντι Ντέιβις, η οποία χρειάστηκε να ακυρώσει δύο συγκεντρώσεις και μία συνέντευξη Τύπου για λόγους ασφαλείας.

Ο ίδιος ο Τραμπ αναπαρήγαγε το βίντεο το Σάββατο το βράδυ, σχολιάζοντας: «ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΤΕΞΑΣ».

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, σε κάθε περίπτωση δεν είχαμε ποτέ έναν πρόεδρο που πίστευε ότι αυτό είναι κάτι καλό», τόνισε ο Μπάιντεν απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στη Φιλαδέλφεια.

Ο πρώην αντιπρόεδρος αναφέρθηκε και σε ένα βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στο οποίο ο γιος του Αμερικανού προέδρου καλεί τους υποστηρικτές του πατέρα του «να συνεχίσουν» και να πάνε να προϋπαντήσουν τους δύο υποψήφιους των Δημοκρατικών με τον ίδιο τρόπο.

«Αγαπητοί φίλοι, εμείς δεν είμαστε έτσι. Είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτό» υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

A Trump supporter posted a video of their pickup truck dangerously close and harassing Joe Biden’s campaign bus on a Texas Highway with the tag #OperationBlockTheBus pic.twitter.com/dghyc9PQix — Resist Programming 🛰 (@RzstProgramming) November 1, 2020

Το γραφείο του FBI στο Σαν Αντόνιο του Τέξας επιβεβαίωσε χθες, Κυριακή, ότι ερευνά το επεισόδιο, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Η ανακοίνωση αυτή του FBI προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος έγραψε χθες το βράδυ στο Twitter: «Κατά τη γνώμη μου αυτοί οι πατριώτες δεν έκαναν κάτι κακό».

In my opinion, these patriots did nothing wrong. Instead, the FBI & Justice should be investigating the terrorists, anarchists, and agitators of ANTIFA, who run around burning down our Democrat run cities and hurting our people! https://t.co/of6Lna3HMU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2020

Εξάλλου νωρίτερα χθες είχε δηλώσει σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν: «Είδατε τους ανθρώπους χθες; Προστάτευαν το λεωφορείο του».

«Αντί για αυτούς, το FBI και η δικαιοσύνη θα πρέπει να ερευνήσουν τους τρομοκράτες, τους αναρχικούς, τους ταραχοποιούς αντιφά, οι οποίοι πηγαίνουν παντού καίγοντας τις πόλεις μας που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς και τραυματίζουν τους πολίτες μας».

This is a 1st for me - but we just cancelled a joint event in Pflugerville w/ @JoeBiden campaign, @AustinYoungDems, & more, due to security reasons. Unfortunately, Pro-Trump Protestors have escalated well beyond safe limits. Sorry to all who looked forward to this fun event. https://t.co/tSq4moqro0 — Sheryl Cole (@SherylCole1) October 30, 2020

Μάχη στήθος με στήθος στο Τέξας

Η αντιπαράθεση στον αυτοκινητόδρομο του Τέξας σημειώθηκε την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Τραμπ και τον Μπάιντεν να δίνουν μάχη στήθος με στήθος σε αυτή την πολιτεία που θεωρείται προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων.

«Αντί να εμπλέκονται σε μια παραγωγική συζήτηση για τα αντιδιαμετρικά αντίθετα οράματα που έχουν ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ για τη χώρα μας, οι υποστηρικτές του Τραμπ στο Τέξας επέλεξαν να θέσουν το προσωπικό μας, τους υποστηρικτές μας και άλλους σε κίνδυνο», σχολίασε ο εκπρόσωπος της ομάδας του Μπάιντεν στο Τέξας, ο Ταρίκ Τόουφικ. «Θα τα πούμε στις 3 Νοεμβρίου».

Ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Τέξας, ο Άλεν Γουέστ, απέρριψε τον τρόπο που κάλυψαν τα μέσα ενημέρωσης το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «περισσότερες ψευδείς ειδήσεις και προπαγάνδα». Πρόσθεσε εξάλλου: «Ετοιμαστείτε να χάσετε σταματήστε να με σκοτίζετε».