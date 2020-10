«Στιγμή υπερηφάνειας» για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού το Νόμπελ Ειρήνης

«Μια στιγμή υπερηφάνειας», «ένα αληθινό κατόρθωμα» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος την ανακοίνωση της επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

«Μία από τις ομορφιές των δραστηριοτήτων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος είναι ότι δεν παρέχουμε μόνο τροφή για σήμερα και αύριο, αλλά δίνουμε επίσης στους ανθρώπους τις αναγκαίες γνώσεις για να καλύψουν τις ανάγκες τους τις μέρες που έρχονται», δήλωσε ο Tomson Phiri κατά την διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της επιτροπής του Νόμπελ.

«Η υποψηφιότητα από μόνη της ήταν αρκετή, αλλά η βράβευση με το Νόμπελ Ειρήνης είναι αληθινό κατόρθωμα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο έργο του οργανισμού για την παροχή τροφίμων και άλλων προμηθειών κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν σταμάτησαν οι αεροπορικές συνδέσεις. «Αυτό ξεπέρασε τα όρια του καθήκοντος».

«Είναι μεγάλη τιμή» δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής τοΠρογράμματος Ντέιβιντ Μπίζλεϊ. «Έχω μείνει άφωνος για πρώτη φορά στη ζωή μου», πρόσθεσε σ' ένα βίντεο, στο οποίο αποτίει φόρο τιμής στους 17.000 εργαζομένους του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος.

We are deeply humbled to receive the #NobelPeacePrize. This is an incredible recognition of the dedication of the @WFP family, working to end hunger everyday in 80+ countries.

