Στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού το Νόμπελ Ειρήνης

Στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού, το World Food Programme, του ΟΗΕ απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, μεταξύ άλλων «για τον αγώνα του για την καταπολέμηση της πείνας και τη δράση του σε περιοχές με συγκρούσεις».

Η ανακοίνωση γίνεται αυτή την ώρα από το Όσλο της Νορβηγίας.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1,1 εκατ.δολαρίων και θα απονεμηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020