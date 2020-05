Ποια τήρηση αποστάσεων: Συνωστισμός και ξέφρενο πάρτι σε πισίνα στο Μιζούρι των ΗΠΑ

Τι κι αν οι ΗΠΑ κατέγραψαν ακόμα 1.127 θανάτους από κορονοϊό το Σάββατο. Την ίδια μέρα, πλήθος κόσμου διασκέδασε και δροσίστηκε σε pool party στο θέρετρο Lake of the Ozarks στο Μιζούρι.

Προφανώς δεν τηρήθηκε καμία απόσταση, όπως έχει ζητηθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της Covid-19, καθώς οι θαμώνες συνωστίζονταν ο ένας πάνω στον άλλο μέσα και έξω από την πισίνα.

Όπως σημειώνει το CNN, στο σχέδιο επιστροφής του Μιζούρι στην κανονικότητα, που ανακοινώθηκε στις αρχές του μήνα, αναφερόταν πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις και άλλα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020