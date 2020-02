Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο να ζήσεις με 160 ευρώ τον μήνα

«Πως μπορείς να ζήσεις με 10.800 ρούβλια τον μήνα;» ρώτησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μια γυναίκα κάτοικος της Αγίας Πετρούπολης, μόλις εκείνος, αφού κατέθεσε λουλούδια στο άγαλμα του δημάρχου της εποχής της περεστρόικα Ανατόλι Σαμπτσάκ που εγκαινιάστηκε στην πόλη, αποφάσισε να συνομιλήσει με τους συγκεντρωθέντες κατοίκους, που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση.

«Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο» απάντησε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ η γυναίκα δεν δίστασε να πει ότι ο μισθός του είναι ασφαλώς μεγαλύτερος. «Όχι μόνο ο δικός μου. Υπάρχουν μισθοί πολύ πιο μεγάλοι. Ο μισθός του προέδρου δεν είναι ο πιο υψηλός» απάντησε ο Πούτιν.

Η γυναίκα όμως συνέχισε να εκφράζει τα παράπονα της λέγοντας ότι το κατώτατο όριο διαβίωσης που έχει καθορίσει το κράτος δεν σου επιτρέπει να αγοράσεις τρόφιμα, ενώ διερωτήθηκε και πάλι απευθυνόμενη στον Ρώσο πρόεδρο πως μπορούν να ζήσουν οι μανάδες που μεγαλώνουν μόνες τους το παιδί τους.

«Σας καταλαβαίνω. Για αυτό τον λόγο τώρα εφαρμόζουμε ένα πλήρες πρόγραμμα υποστήριξης των οικογενειών που έχουν παιδιά. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα» δήλωσε ο Πούτιν σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η συνομιλήτρια του Ρώσου προέδρου συνέχισε λέγοντας του ότι οι γιατροί της διέγνωσαν οίδημα στον εγκέφαλο, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να σπουδάζει ως οικονομολόγος.

«Μην απογοητεύεστε, η κατάσταση αλλάζει» απάντησε ο Πούτιν, αλλά εκείνη συνέχισε λέγοντας ότι μαζί της σπουδάζει ένα άτομο με δεύτερο βαθμό αναπηρίας και παίρνει ένα επίδομα 3800 ρουβλίων (55 ευρώ).

«Ξεκινάμε από το ότι υπάρχουν κάποια πρόσθετα εισοδήματα. Φυσικά με αυτά τα χρήματα δεν μπορείς να ζήσεις. Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί να κάνει», είπε ο Πούτιν, αλλά εκείνη του είπε ότι μόνο το ενοίκιο που πληρώνει φθάνει τα 4.000 ρούβλια, ενώ διαρκώς αυξάνονται οι διάφορες εισφορές (κοινόχρηστα) που απαιτούνται για την επισκευή του σπιτιού.

«Σε μερικές χώρες που πηγαίνω, βλέπω σπίτια που είναι σχεδόν ερείπια. Απλώς καταρρέουν. Ρωτάω γιατί γίνεται αυτό. Επειδή οι νόμοι που έχουν ψηφισθεί, δεν επιτρέπουν την αύξηση των ενοικίων από τη μια και από την άλλη απαγορεύουν την έξωση εκείνων που γενικά δεν πληρώνουν. Και όλα καταρρέουν» απάντησε ο Ρώσος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Φυσικά έχετε δίκιο, έχουμε πολλά προβλήματα στον κοινωνικό τομέα τα οποία το κράτος πρέπει να λύσει».

Στο ερώτημα της, γιατί το κράτος δεν λύνει αυτά τα προβλήματα, ο Πούτιν έδωσε την ακόλουθη απάντηση: «Τώρα ψηφίσαμε ένα συνολικό πακέτο που περιλαμβάνει μέτρα στήριξης των οικογενειών που έχουν παιδιά. Στους αναπήρους επίσης θα αυξήσουμε τις συντάξεις. Κι εσείς σπουδάζετε, που σημαίνει ότι έχετε την δυνατότητα να σπουδάσετε».

Τέλος, ο Ρώσος πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε γιατί στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του δεν αναφέρθηκε καθόλου στα μεγάλα εθνικά προγράμματα, διαβεβαίωσε τη γυναίκα ότι θα τα προβάλλουν καλύτερα για να τα μαθαίνει ο κόσμος.

This is not quite Putin's "there's no money but hold on" moment, but it shows how difficult it is for the Russian government to maintain its monopoly on social justice discourse 20 years after Putin first became president and 10 years after the boom years ended. https://t.co/iQAx6ToeaI

— András Tóth-Czifra (@NoYardstick) February 19, 2020