Συναγερμός στο Λονδίνο μετά από αναφορά για έκρηξη σε αγορά

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο έπειτα από αναφορά για έκρηξη σε αγορά. Οι πρώτες φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί ήδη στο twitter απεικονίζουν πυκνό μαύρο καπνό να έχει «πνίξει» το σημείο και να είναι ορατός από χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ήδη έχουν σπεύσει στο σημείο 25 πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες.

#Breaking: Just in - Reports of an explosion at the #London market in the #UK. pic.twitter.com/jt6E90sxAM

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 10, 2020