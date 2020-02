«Πόλεμος» στο Twitter με το... πορτοκαλί πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ

Ποικίλα σχόλια στο twitter έχει προκαλέσει μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, που τον εμφανίζει να έχει διχρωμία στο πρόσωπο και ο αέρας να έχει φανερώσει το «πορτοκαλί» πρόσωπό του.

Αυτή η εικόνα δημοσιεύτηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε ένα λογαριασμό στο Twitter που ονομάζεται «White House Photos».

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Από εκείνη τη στιγμή το hashtag #orangeface έχει ανέβει πολύ ψηλά!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αμέσως αντέδρασε και με τιτίβισμα στο tαγαπημένο του twitter ανάφερε: «Και άλλα fake news. Αυτό προφανώς είναι photoshop, αλλά ο άνεμος ήταν ισχυρός και τα μαλλιά φαίνονται καλά;

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Ο χρήστης του White House Photos επανήλθε λέγοντας: «Η φωτογραφία αυτή δεν είναι προϊόν photoshop αλλά χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή φωτογραφιών της Apple smartphone για να προσαρμόσει το χρώμα της εικόνας».