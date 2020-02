Τραμπ: «Ήταν πολύ ανυπάκουος ο κύριος Βίντμαν»

Με μία ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε της απόλυσης του βοηθού του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και μάρτυρα στην δίκη της παραπομπής του, αντισυνταγματάρχη Αλεξάντερ Βίντμαν.

Ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε ότι ο Βίντμαν ότι ο αντισυνταγματάρχης ήταν «πολύ ανυπάκουος» και αναφέρθηκε «λανθασμένα» σχετικά με το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας στην υπόθεση της Ουκρανίας.

Fake News @CNN & MSDNC keep talking about “Lt. Col.” Vindman as though I should think only how wonderful he was. Actually, I don’t know him, never spoke to him, or met him (I don’t believe!) but, he was very insubordinate, reported contents of my “perfect” calls incorrectly, &...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020