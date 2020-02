Τραμπ: Υποσχέθηκε να προστατεύσει την οπλοκατοχή και να περιορίσει αμβλώσεις

Το δικαίωμα των Αμερικανών να κατέχουν και να φέρουν όπλα δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε κοινωνικά ζητήματα κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης.

Ο Τραμπ δεσμεύθηκε να «προστατεύσει» το δικαίωμα στην οπλοκατοχή, αψηφώντας τις εκκλήσεις να αναληφθεί δράση για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των εγκλημάτων με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ.

«Πάντα θα προστατεύω το δικαίωμά σας βάσει της Δεύτερης Τροπολογίας να κατέχετε και να φέρετε όπλα» τόνισε επευφημούμενος από τους Ρεπουμπλικάνους και ορισμένους Δημοκρατικούς. Αναφερόταν στη Δεύτερη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η ερμηνεία της οποίας είναι αντικείμενο αντεγκλήσεων στις ΗΠΑ, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ.

Αναφορικά με τις αμβλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε το Κογκρέσο να περάσει νόμο τον οποίο περιορίζονται οι αμβλώσεις σε περιπτώσεις προχωρημένης κύησης.

«Πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε ότι κάθε ανθρώπινη ζωή είναι ιερό δώρο του Θεού, είπε ο Τραμπ, επανερχόμενος σε μια θεματική που επίσης διχάζει τις ΗΠΑ. Η θρησκευτική δεξιά πιέζει να περιοριστεί το δικαίωμα στην άμβλωση.

Ακόμη, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση στους Δημοκρατικούς για την υπερβολικά «χαλαρή», κατ’ αυτόν, πολιτική τους στο ζήτημα των παράτυπων μεταναστών. Απαίτησε να καταρτιστεί νέα νομοθεσία ώστε να σταματήσει να προσφέρεται «υγειονομική φροντίδα στους λαθρομετανάστες».

«Αν έρχεστε παράνομα εδώ θα σας απελαύνουμε αμέσως από τη χώρα μας» είπε χειροκροτούμενος από τους Ρεπουμπλικάνους. Αναφέρθηκε λεπτομερώς σε μια δολοφονία «εν ψυχρώ» που διέπραξε παράτυπος μετανάστης για να καταδικάσει στη συνέχεια τις «φρικτές» πόλεις που προσφέρουν προστασία σε αιτούντες άσυλο και μετανάστες που δεν έχουν άδεια παραμονής.

