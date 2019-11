Σκότωσε τον σκύλο της μητέρας του επειδή του απαγόρεψε να κάνει σεξ στο σπίτι

Ένας άνδρας 39 ετών στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών έγινε έξαλλος με την μητέρα του, όταν εκείνη δεν του επέτρεψε να φέρει στο σπίτι μία γυναίκα για να κάνει σεξ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση του εκνευρισμένου γιου, ο οποίος πέταξε τον σκύλο της από ύψος 5,5 μέτρων, σκοτώνοντάς τον.

Όπως αναφέρει το «News4SanAntonio» ο Τζέιμς Γκαρσία ζούσε με τους γονείς του στο Σαν Αντόνιο εδώ και τέσσερα χρόνια και δέχθηκε την αρνητική απάντηση της μητέρας του, όταν της ζήτησε την άδεια να χρησιμοποιήσει το δωμάτιό του για να έρθει σε σεξουαλική επαφή.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, όταν ο άνδρας άκουσε το «όχι», τότε άρπαξε τον σκύλο της με δύναμη από μεγάλο ύψος. Το άτυχο ζώο υπέφερε σοβαρά τραυματισμένο στην κουζίνα του σπιτιού και το άφησε αβοήθητο.

