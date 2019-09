Εικόνες αποκάλυψης στις Μπαχάμες μετά το φονικό πέρασμα του τυφώνα Ντόριαν

Αφήνοντας πίσω του επτά νεκρούς και μεγάλες καταστροφές, ο τυφώνας Ντόριαν πέρασε από τις Μπαχάμες και πλέον κατευθύνεται προς τη Φλόριντα, αποδυναμωμένος μεν αλλά παραμένοντας εξαιρετικά επικίνδυνος.

Μόνο σωροί από συντρίμμια έχουν μείνει σε περιοχές από όπου πέρασε ο τυφώνας, με τα συνεργεία διάσωσης και παροχής βοήθειας να βρίσκονται αντιμέτωπα με μία εν εξελίξει ανθρωπιστική κρίση, η κλίμακα της οποίας μόλις τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται.

Video posted just over an hour ago shows people in #Freeport #Bahamas on the top level of their house as the rain water and storm surge from #HurricaneDorain almost reach the roof. Water can be seen entering with each wave as well. pic.twitter.com/WgM318KFXx — The Up2Dater (@UptoDateNewz) September 2, 2019

Βίντεο από αέρος κατέγραψε στις Μπαχάμες πλημμυρισμένες γειτονιές, κτίρια που έχουν γίνει ερείπια, αναποδογυρισμένα σκάφη και κοντέινερ άτακτα σκορπισμένα. Πολλά κτίρια εξακολουθούν να στέκονται αλλά είναι χωρίς τοίχους ή χωρίς οροφές.

Παρότι ο Ντόριαν εξασθένησε στην κατηγορία 2 της κλίμακας τυφώνων- από το επίπεδο 5 που ήταν όταν έπληξε τις Μπαχάμες, εξαπλώθηκε σε μέγεθος και εξακολούθησε να παραμένει επικίνδυνος.

This is what’s left of Abaco ????.. R I P to those that lost their lives in #HurricaneDorain storm. I pray the lord strengthens each and every family member that lost not just there homes but also their loved ones as well ????????????????#PRAYERSFORTHEBAHAMAS ???????????? pic.twitter.com/t1aweBesjH — A.???? (@HisA1Tinyy) September 3, 2019

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μέσα στις επόμενες 36 ώρες αναμένεται να πλησιάσει επικίνδυνα τις ανατολικές ακτές της Φλόριντα, όπου έχει δοθεί εντολή να απομακρυνθούν ένα εκατομμύριο άνθρωποι από τις εστίες τους.

Στις Μπαχάμες ο πρωθυπουργός Χούμπερτ Μίνις έκανε λόγο για επτά νεκρούς αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο θλιβερός απολογισμός να μεγαλώσει.

It is a mess here in The Bahamas....The US Coast guards are here, Britain's naval ship is on the way. We need all the help as #HurricaneDorain continues to batter us moving only 1mph #Freeport #BAHAMASTRONG pic.twitter.com/tDLbBTbtVI — Ah-Sikcin Shalimar™ (@Peachschnapp30) September 2, 2019

Στα νησιά Αμπάκο πολλοί πολίτες περιμένουν βοήθεια, αποκλεισμένοι λόγω των πλημμυρών. «Τουλάχιστον 30 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι» εξήγησε ο πρωθυπουργός Μίνις.

Στο Twitter κυκλοφόρησε βίντεο με το νερό να φτάνει σε ύψος ένα διώροφο σπίτι και τα έπιπλα να επιπλέουν. Σε ένα άλλο φαίνονται άνθρωποι να προσπαθούν να κολυμπήσουν από το ένα σπίτι στο άλλο.

Catastrophic flooding from storm surge in Freeport, Bahamas #HurricaneDorain pic.twitter.com/vxmAt12X4L — Breaking911 (@Breaking911) September 2, 2019

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, τα νερά στο νησί Γκραντ Μπαχάμα έφτασαν έως και 5,5 μέτρα πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες στο Άμπακο και το Γκραντ Μπαχάμα να έχουν καταρρεύσει, οι κάτοικοι στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας τα ίχνη των αγαπημένων τους.

Ανάρτηση του Our News Bahamas στο Facebook είχε πάνω από 1.600 σχόλια με ονόματα αγνοούμενων από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε, το πρωί της Τρίτης.

Τρομακτικές προβλέψεις για τα θύματα

Ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων στις Μπαχάμες δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν περάσει εντελώς ο τυφώνας και τα συνεργεία διάσωσης προσεγγίσουν αποκλεισμένες περιοχές. «Αναμένουμε όμως να είναι συντριπτικός και οι ζημιές να είναι τεράστιες» ανέφερε ο πρόξενος στην Ουάσινγκτον.

This is the hardest thing I’ve ever had to watch ???? My heart breaks for the lovely people of Bahamas ????????????????

Whomever you pray to, please keep them in your prayers .. #PrayForTheBahamas #Abaco #HurricaneDorain pic.twitter.com/yOYuAUAUMs — Oskaer (@Osman__13) September 2, 2019

Περίπου 13.000 σπίτια εκτιμάται πως υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ο Ντόριαν ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει ποτέ πλήξει τις Μπαχάμες.

Στα νησιά Άμπακο εκτιμάται πως 14.500 άνθρωποι χρειάζονται τροφή.

Η πορεία του Ντόριαν

Ο τυφώνας αναμένεται να χτυπήσει τη Φλόριντα στη διάρκεια της νύχτας και στη συνέχεια να φτάσει με ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνα κύματα στις ακτές της Τζόρτζια, της Νότιας και της Βόρειας Καρολίνας, αργά την Πέμπτη.

Στις περιοχές αυτές έχει ήδη δοθεί εντολή εκκένωσης ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τη Νότια Καρολίνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποδεσμευτούν οι αναγκαίοι πόροι.