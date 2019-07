Γαλλικό υποβρύχιο που είχε χαθεί πριν μισό αιώνα βρέθηκε ανοιχτά της Τουλόν

Ανοιχτά της Τουλόν εντοπίστηκε το γαλλικό υποβρύχιο La Minerve, το οποίο είχε εξαφανιστεί το 1968 με 52μελές πλήρωμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Αμυνας Φλοράνς Παρλί.

«Βρήκαμε το La Minerve. Αποτελεί επιτυχία, ανακούφιση και τεχνικό επίτευγμα. Ο νους μου είναι στις οικογένειες που περίμεναν αυτήν την στιγμή τόσο καιρό» έγραψε στο Twitter η υπουργός.

Το υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, εντοπίστηκε στην Μεσόγειο, σε απόσταση 45 χιλιομέτρων ανοικτά της Τουλόν, σε βάθος 2.370 μέτρων, από το αμερικανικό σκάφος Seabed Constructor, το οποίο έφθασε την περασμένη Τρίτη στην περιοχή για να συμμετάσχει στις έρευνες. Τα drones του σκάφους έφεραν τις οπτικές αποδείξεις του σημείου όπου βρίσκεται το υποβρύχιο, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το Seabed Constructor, που ανήκει στην αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Ocean Infinity, είναι το πλοίο που εντόπισε το υποβρύχιο San Juan, το οποίο είχε εξαφανισθεί μαζί με το 44μελές πλήρωμά του ανοικτά την Αργεντινής τον Νοέμβριο 2018.

Στις 27 Ιανουαρίου 1968, το πολεμικό υποβρύχιο βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την Τουλόν και βυθίσθηκε μέσα σε τέσσερα λεπτά. Σειρά πιθανών αιτίων έχουν αναφερθεί για την βύθισή του, όπως βλάβη, σύγκρουση με πλοίο, έκρηξη πυραύλου, τορπίλης ή βλάβη στους αεραγωγούς. Παρά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έκτοτε, το υποβρύχιο δεν είχε εντοπισθεί μέχρι σήμερα.

The submarine "La Minerve", disappeared in 1968, was found off Toulon https://t.co/72QLmcwARf pic.twitter.com/AbfRu94c27

