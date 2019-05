Βρυξέλλες: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός μετά από απειλή για βόμβα

Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στις Βρυξέλλες μετά από απειλή για βόμβα.

Όπως αναφέρει το Sputnik, η βελγική αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχώρησε σε εκκένωση του σταθμού Brussels-North.

«Η αστυνομία απαίτησε να εκκενωθεί ο σταθμός Brussels-North. Υπάρχει περισσότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη διασταύρωση North-Midi αυτή τη στιγμή» δήλωσε εκπρόσωπος των Βελγικών Εθνικών Σιδηρόδρομων.

Μάλιστα σε ανάρτηση της εταιρείας αναφέρεται: «Εξαιτίας συναγερμού για τοποθέτηση βόμβας τα τρένα δεν πραγματοποιούν στάση για την ώρα στον σταθμό Bruxelles-Nord. Παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών που βρίσκονται στο σημείο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυκλοφορία δεν έχει διακοπεί στην περιοχή.

Bomb threat in the train station beside my work. Brussel noord. Pray for me. pic.twitter.com/ybx4NG6fMW

— Davos (@Gobias___) 27 Μαΐου 2019