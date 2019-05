ΗΠΑ: Ζωντανή βρέθηκε 35χρονη, δεκαπέντε μέρες μετά την εξαφάνισή της

Μια 35χρονη γυναίκα από τη Χαβάη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί εδώ και 15 ημέρες, αφότου ξεκίνησε για πεζοπορία σε ένα δάσος, βρέθηκε ζωντανή στο βάθος μιας χαράδρας, χάρη σε μια ευρεία κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

«Η Αμάντα Έλερ είναι ζωντανή», έγραφε η σελίδα στο Facebook που αναφερόταν στις έρευνες. «Η Αμάντα βρέθηκε. Είχε χαθεί και είχε εγκλωβιστεί και είχε τραυματιστεί ελαφρά στο δάσος... Ανάμεσα σε δυο καταρράκτες, στο βάθος μιας χαράδρας, στην κοίτη ενός ποταμού».

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο Facebook εικονίζονται τα τραυματισμένα πόδια της άτυχης γυναίκας.

Η Έλερ, που είναι καθηγήτρια γιόγκα και φυσιοθεραπεύτρια στο Χαϊκού, στο νησί Μάουι, μετά την ανάσυρσή της από τη χαράδρα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά την εξαφάνισή της, στις 8 Μαΐου, οι κάτοικοι και οι φίλοι της κινητοποιήθηκαν και χάρη στην αλληλεγγύη πολλών ανθρώπων κατάφεραν να συγκεντρώσουν περισσότερα από 70.000 δολάρια ώστε να ξεκινήσουν έρευνες από αέρος για να την εντοπίσουν. Ο σύντροφός της ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει και εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές. Η αστυνομία βρήκε το αυτοκίνητό της σταθμευμένο κοντά στην αρχή ενός μονοπατιού για πεζοπορία.

Σε μια φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι συγγενείς της μετά τη διάσωσή της, η Αμάντα εικονίζεται χαμογελαστή. Αν και έχασε 7 κιλά, η κατάστασή της είναι πολύ καλή, εξήγησε στο CNN ένας από τους άνδρες που συμμετείχαν στις έρευνες, ο Χαβιέρ Καντελόπς. «Είναι όσο δυνατή πιστεύαμε. Ξέραμε ότι θα μπορούσε να αντέξει για τόσο καιρό» σημείωσαν οι δικοί της άνθρωποι.

A woman who went missing more than two weeks ago in Hawaii after a hike has been found alive.

Watch the moment when she was rescued. https://t.co/mZXDjHygtV pic.twitter.com/vcIaXRDMmX

— CNN (@CNN) 25 Μαΐου 2019