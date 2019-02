Συναγερμός για τρεις βόμβες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε αεροδρόμιο της Ρώμης

Στο κλείσιμο του αεροδρομίου Ciampino της Ρώμης προχώρησαν οι αρχές, μετά τον εντοπισμό τριών βομβών που χρονολογούνται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μία ομάδα πυροτεχνουργών κλήθηκε στο αεροδρόμιο για να εξουδετερώσει τις βόμβες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας. Οι βόμβες ζυγίζουν αθροιστικά 150 κιλά και περιλαμβάνουν περίπου 75 κιλά πυρίτιδας.

Οι αρχές της Ρώμης ενημέρωσαν πως το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό για τρεις ώρες, με τις πτήσεις είτε να καθυστερούν, είτε να προωθούνται στο κύριο αεροδρόμιο της Ρώμης, το Φιουμιτσίνο.

I’d like to know what’s going on at Rome Ciampino airport.

We were told to go back to the airport due to a runway inspection but it seems everyone has been asked to leave the actual building pic.twitter.com/4mXg9mMCOG

— Izabela Zimirowicz ⭐️ (@Behella96) February 7, 2019