Εικόνες χάους στο Παρίσι μετά την φονική έκρηξη

Δραματικός είναι ο απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη, που σημειώθηκε χθες στο Παρίσι.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας γνωστοποίησε πως τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, δύο πυροσβέστες και μια Ισπανίδα τουρίστρια. Προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Την πληροφορία μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο τον Γάλλο υπουργό των Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ.

Δύο από τους νεκρούς είναι πυροσβέστες, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο υπουργός στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV.

Officers say multiple injuries are confirmed and they believe it is believed to have been caused by a gas leak.

Read more on this story here: https://t.co/SyfauF7Hkf pic.twitter.com/IhGVhofyqY

— Sky News (@SkyNews) 12 Ιανουαρίου 2019