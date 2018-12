Έκρηξη στο ηφαίστειο της Αίτνας, οι αρχές έκλεισαν το αεροδρόμιο

Το ηφαίστειο της Αίτνας, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, εξερράγη σήμερα, με αποτέλεσμα να υψωθεί μια τεράστια στήλη τέφρας στον ουρανό και οι αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνιας στις ανατολικές ακτές της Σικελίας.

Περί τις 130 μικρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στο ηφαίστειο πριν και μετά την έκρηξη, γύρω στις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας, η μεγαλύτερη δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών.

Eruption of #Etna volcano taking place in #Italy currently, Several #earthquakes were also identified within a few kilometres with a magnitude of 4 reached on the Richter scale. Report; Photo/ Source: Twitter _hairetikos_ #extremeweather #aviation pic.twitter.com/QKWGcOy4yp

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου, ύψους 3.330 μέτρων, σημειώθηκε το 1992.

Start of #Etna's first flank eruption for more than 10 years, shortly after noon on 24 December 2018, seen from my home in the village of Tremestieri Etneo, 20 km south of the summit of the volcano pic.twitter.com/152d9F795y

— Boris Behncke (@etnaboris) 24 Δεκεμβρίου 2018