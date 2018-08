Απεβίωσε ο «κακός» της δημοφιλούς παιδικής σειράς Lazy Town

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 43 ετών άφησε χθες ο ηθοποιός και τραγουδιστής, Στέφαν Καρλ Στέφανσον, ο οποίος έγινε γνωστός με τον ρόλο του στην παιδική σειρά Lazy Town με τον ρόλο του Robbie Rotten.

Ο Ισλανδός καλλιτέχνης νικήθηκε από τον καρκίνο, με τον οποίο έδινε μάχη για δύο χρόνια. Εκπρόσωπος της οικογένειας ανακοίνωσε ότι στις τελευταίες του στιγμές είχε όλους τους αγαπημένους ανθρώπους του κοντά του.

Η είδηση ήχησε δυσάρεστα σε πολλούς φαν της σειράς, μικρούς και λίγο μεγαλύτερους, όπως φαίνεται από τις πολλές αναρτήσεις στα social media.

R.I.P. Robbie Rotten from LazyTown...I couldn’t tell you how many nightmares you gave me whilst being a little human pic.twitter.com/wyQE4gXoh1 — Brenster Bean (@Brendoodles) 21 Αυγούστου 2018

One of my favourite shows as a kid was lazytown, and I always loved Robbie Rotten. Years later, the characters legacy was cemented with memes. Unfortunately though, Stefan Stefansson, the man who played him, has passed away. Rest easy Stefan, you were always number one pic.twitter.com/jFWERkzkzQ — MrJonesIsMe (@Rye_Ethan14) 21 Αυγούστου 2018