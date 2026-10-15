Νέα προσπάθεια να λυθεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ερευνητές αναζητούν το χαμένο αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ σε ένα απομακρυσμένο νησί του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι προηγούμενες αποστολές αναζητούσαν το αεροσκάφος σε λάθος περιοχή, ενώ στην έρευνά τους καλούνται να αντιμετωπίσουν και τα γιγάντια καβούρια που ζουν στο νησί.

Μια ομάδα 17 ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Purdue και το Archaeological Legacy Institute (ALI) έφτασε στις 12 Οκτωβρίου στη Νικουμαρόρο, μια απομονωμένη ατόλη στον Νότιο Ειρηνικό. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν τα ίχνη του Lockheed Electra 10E, με το οποίο η διάσημη Αμερικανίδα αεροπόρος επιχείρησε να κάνει τον γύρο του κόσμου το 1937.

Οι ερευνητές επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα υποθαλάσσιο αντικείμενο, γνωστό ως «Taraia Object», που εντοπίστηκε σε δορυφορικές εικόνες κοντά στην ακτή. Εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτελεί τμήμα της ατράκτου και της ουράς του αεροπλάνου. Για να εξετάσουν την περιοχή, χρησιμοποιούν πλωτή υδραυλική βυθοκόρο, με την οποία απομακρύνουν υποθαλάσσια ιζήματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα το 2020, ενώ παλαιότερες φωτογραφίες υποδηλώνουν ότι μπορεί να βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα ήδη από το 1938. Η ομάδα προσπαθεί να εντοπίσει χαρακτηριστικά όπως το αλουμινένιο περίβλημα και τα σχέδια των πριτσινιών, ώστε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του αεροσκάφους.

Expedition to find Amelia Earhart’s lost plane continues in giant man-eating crab-infested lagoon https://t.co/3xF9ybONSc https://t.co/abzROg5TVl — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Η θεωρία για την εξαφάνιση

Στις 2 Ιουλίου 1937, η Έρχαρτ και ο πλοηγός της, Φρεντ Νούναν, εξαφανίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στο νησί Χάουλαντ. Λίγο πριν χαθεί η επικοινωνία, η αεροπόρος είχε ενημερώσει την Αμερικανική Ακτοφυλακή ότι τα καύσιμα του αεροσκάφους μειώνονταν.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ζευγάρι μπορεί να υπολόγισε λανθασμένα την πορεία του και να προσγειώθηκε στη Νικουμαρόρο, περίπου 350 μίλια νότια του Χάουλαντ. Εκεί ενδέχεται να επέζησαν προσωρινά ως ναυαγοί, προτού το αεροσκάφος παρασυρθεί σε βαθύτερα νερά.

Στο νησί έχουν βρεθεί ανθρώπινα οστά το 1940, τα οποία αναλύθηκαν εκ νέου το 2018 και θεωρήθηκε ότι ήταν συμβατά με γυναίκα παρόμοιας σωματικής διάπλασης με την Έρχαρτ. Έχουν επίσης εντοπιστεί υπολείμματα γυναικείου παπουτσιού και ένα δοχείο κρέμας για τις φακίδες, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1930. Ωστόσο, τα ευρήματα δεν έχουν επιβεβαιώσει οριστικά τι συνέβη στους δύο αεροπόρους.

Η αποστολή είναι η 20ή οργανωμένη προσπάθεια εντοπισμού του αεροσκάφους. Η έρευνα περιπλέκεται και από τα καβούρια καρύδας, τα μεγαλύτερα καρκινοειδή που περνούν όλη την ενήλικη ζωή τους στην ξηρά και είναι γνωστά για τις ισχυρές δαγκάνες τους και τη συνήθειά τους να τρέφονται με υπολείμματα ζώων. Για λόγους ασφαλείας, οι ερευνητές διανυκτερεύουν στο σκάφος τους.

Η επιχείρηση έχει διάρκεια πέντε ημερών. Εάν εντοπιστεί το αεροσκάφος, η ομάδα θα χαρτογραφήσει την περιοχή και σχεδιάζει να επιστρέψει τον επόμενο χρόνο για την ανάσυρσή του. Το Πανεπιστήμιο Purdue βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με το Κιριμπάτι, στο οποίο ανήκει η Νικουμαρόρο, για τη μεταφορά των ευρημάτων στις ΗΠΑ.

Η Έρχαρτ είχε συνδεθεί με το Πανεπιστήμιο Purdue ως σύμβουλος σταδιοδρομίας για γυναίκες και σύμβουλος του Τμήματος Αεροναυπηγικής το 1935. Είχε ήδη γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη και χωρίς ενδιάμεση στάση τον Ατλαντικό και ως η πρώτη αεροπόρος που πραγματοποίησε αντίστοιχη πτήση πάνω από τις ΗΠΑ το 1932.