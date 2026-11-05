Σημαντικές ανακατατάξεις στον χάρτη των αθλητικών μεταδόσεων στην Ελλάδα φέρνει η ολοκλήρωση του διαγωνισμού της UEFA για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, με τον Γιάννη Αλαφούζο να εξασφαλίζει το πολυπόθητο πακέτο, επικρατώντας ενός ισχυρού επιχειρηματικού συνασπισμού.

Ο όμιλος ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV απέκτησε τα δικαιώματα μετάδοσης του Champions League, του Europa League και του Conference League για την περίοδο 2027-2031, καταθέτοντας οικονομική προσφορά που αγγίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ελληνική τηλεοπτική αγορά, καθώς αφορά τις τρεις μεγαλύτερες διασυλλογικές διοργανώσεις της Ευρώπης και συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό τίμημα.

Ποιοι διεκδίκησαν το πακέτο των ευρωπαϊκών αγώνων

Απέναντι στον επιχειρηματικό όμιλο του Γιάννη Αλαφούζου βρέθηκε ένα κοινό σχήμα, στο οποίο συμμετείχαν οι Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιάννης Βαρδινογιάννης και Θοδωρής Κυριακού, μέσω της Percapita/Strawstream, σε συνεργασία με τη Vodafone TV και τη Magenta TV.

Η συγκεκριμένη σύμπραξη συγκέντρωνε σημαντική επιχειρηματική ισχύ, καθώς συνδύαζε την παρουσία μεγάλων παραγόντων της ελληνικής τηλεοπτικής αγοράς με τη δραστηριότητα δύο παρόχων συνδρομητικών υπηρεσιών.

Παρά τη συνεργασία αυτή, η κοινή οικονομική πρόταση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα, με αποτέλεσμα ο όμιλος Αλαφούζου να αναδειχθεί επικρατέστερος στη διαδικασία.

Πηγές που πρόσκεινται στην πλευρά του επιχειρηματία αποδίδουν την έκβαση του διαγωνισμού, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι οικονομικοί όροι. Όπως υποστηρίζουν, η προσφορά του ΣΚΑΪ χαρακτηριζόταν από ενιαία οικονομική διάρθρωση, ενώ εκείνη του ανταγωνιστικού σχήματος περιλάμβανε περισσότερες επιμέρους συμφωνίες και προϋποθέσεις.

Πώς κρίθηκε ο διαγωνισμός των 300 εκατομμυρίων ευρώ

Η διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κορυφώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, με τις αρχικές οικονομικές προσφορές να κατατίθενται στις 3 του μήνα.

Η διαφορά μεταξύ των δύο βασικών διεκδικητών ήταν σχετικά περιορισμένη, καθώς υπολογιζόταν κοντά στο 10%. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία συνεχίστηκε για ακόμη 48 ώρες, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν βελτιωμένες προτάσεις.

Ο δεύτερος γύρος αποδείχθηκε καθοριστικός, με τον Γιάννη Αλαφούζο να εξασφαλίζει τελικά το πακέτο των τριών διοργανώσεων, έναντι περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας αντιστοιχεί σε περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ ανά αγωνιστική περίοδο, ποσό που αποτυπώνει την εμπορική αξία των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών μεταδόσεων.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού αποτελεί σημαντική επιχειρηματική επιτυχία για τον όμιλο Αλαφούζου, ο οποίος ενισχύει την παρουσία του στην αγορά του αθλητικού περιεχομένου, αποκτώντας δικαιώματα που συγκεντρώνουν υψηλό ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό κοινό.

Το σχέδιο για τις μεταδόσεις και τον Παναθηναϊκό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καθώς ο επιχειρηματικός όμιλος διαθέτει τόσο συνδρομητική δραστηριότητα όσο και ελεύθερο τηλεοπτικό σταθμό.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού να προβάλλονται από την ελεύθερη συχνότητα του ΣΚΑΪ, εφόσον η ομάδα συμμετέχει στις διοργανώσεις και το επιτρέπουν οι όροι της συμφωνίας.

Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να προσελκύσει μεγάλο αριθμό τηλεθεατών, ενισχύοντας την παρουσία του σταθμού στις αθλητικές μεταδόσεις.

Το συνολικό πακέτο περιλαμβάνει περίπου 500 ποδοσφαιρικούς αγώνες κάθε χρόνο από το Champions League, το Europa League και το Conference League, δημιουργώντας τη δυνατότητα για εκτεταμένο πρόγραμμα ζωντανών μεταδόσεων.

Η κατανομή των αναμετρήσεων ανάμεσα στη συνδρομητική πλατφόρμα και την ελεύθερη τηλεόραση αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την επόμενη τετραετία.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας και η ανακοίνωση που δεν δημοσιοποιήθηκε

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα, καθώς ο όμιλος ΣΠΟΡ FM TV φέρεται να είχε προετοιμάσει επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση των δικαιωμάτων, η οποία τελικά δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς προηγήθηκε η διαρροή των σχετικών πληροφοριών.

Στο κείμενο παρουσιαζόταν η συμφωνία ως ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική επιτυχία του Γιάννη Αλαφούζου, με έμφαση στην επικράτησή του απέναντι στον ανταγωνιστικό συνασπισμό και στη μεταφορά των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων στη νέα τηλεοπτική τους στέγη.

Γινόταν επίσης αναφορά στις απαιτητικές διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν, στην περιορισμένη διαφορά μεταξύ των οικονομικών προσφορών και στην καθοριστική συμβολή του επιχειρηματία στη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας.

Η απόκτηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στον ανταγωνισμό για το αθλητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο στην Ελλάδα, με τον όμιλο Αλαφούζου να αποκτά πρόσβαση σε ένα από τα εμπορικότερα προϊόντα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής αγοράς.