Στη λίστα Impact500 της Ολλανδίας συμπεριλήφθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Nyenrode Business Universiteit, Αικατερίνη Αργυρού-Τράκα, μια διάκριση που αναδεικνύει 500 προσωπικότητες οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης, δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Η ερευνητική και επιστημονική της δραστηριότητα σε διεθνείς φορείς προκάλεσε την αντίδραση του αδελφού της, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ερμηνευτής ανάρτησε φωτογραφία της αδελφής του, συνοδεύοντάς τη από ένα προσωπικό μήνυμα στήριξης για την αναγνώριση που έλαβε στο εξωτερικό.

Το μήνυμα στο Instagram και η δημόσια τοποθέτηση

«Είμαι τόσο περήφανος για την αδελφή μου, Αικατερίνη Αργυρού-Τράκα, που συμπεριλήφθηκε στο Impact500, το οποίο αναγνωρίζει 500 ανθρώπους που κάνουν τη διαφορά στην Ολλανδία, μέσα από το έργο τους για μια πιο πράσινη, δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία. Συγχαρητήρια, αδελφούλα μου. Είμαι τόσο χαρούμενος που βλέπω το έργο σου να αναγνωρίζεται» έγραψε χαρακτηριστικά στα stories του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την επαγγελματική εξέλιξη της Αικατερίνης Αργυρού-Τράκα.