Ένα ταξίδι αποφοίτησης στην Αρούμπα, που προοριζόταν να αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία για τη 18χρονη, Ναταλί Χόλογουεϊ, κατέληξε σε τραγωδία. Η νεαρή Αμερικανίδα εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη τον Μάιο του 2005 και δεν επέστρεψε ποτέ στην οικογένειά της. Είκοσι ένα χρόνια αργότερα, το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Taken: Natalee Holloway» παρουσιάζει το χρονικό της εξαφάνισης, τα ψέματα του βασικού υπόπτου, την πολυσυζητημένη αστυνομική έρευνα και τον αδιάκοπο αγώνα της μητέρας της, Μπεθ, για να μάθει την αλήθεια.

Η Ναταλί ήταν μία από τους περίπου 100 μαθητές του σχολείου της στο Μάουντεν Μπρουκ της Αλαμπάμα, που ταξίδεψαν στην Αρούμπα για μία εβδομάδα διακοπών. Η μητέρα της παραδέχεται ότι τότε δεν είχε ανησυχίες και εμπιστευόταν την κόρη της.

Το τελευταίο βράδυ της εκδρομής, οι έφηβοι πήγαν σε καζίνο, όπου η φίλη της Ναταλί, Μάντισον Γκριρ, γνώρισε τον 17χρονο Γιοράν βαν ντερ Σλουτ. Εκείνος παρουσιάστηκε ως φοιτητής και τουρίστας από την Ολλανδία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ήταν ντόπιος με γνωριμίες και είχε τη φήμη ότι προσέγγιζε νεαρές Αμερικανίδες τουρίστριες σε μπαρ και ξενοδοχεία.

Η παρέα συνέχισε τη βραδιά στο νυχτερινό κέντρο Carlos N Charlies, όπου εμφανίστηκε ξανά ο Γιοράν. Εκεί άρχισε να μιλά με τη Ναταλί. Όταν το κλαμπ έκλεισε, ένας από τους φίλους της είδε τους δύο να επιβιβάζονται σε ένα γκρι Honda Civic μαζί με άλλους δύο άνδρες, τους αδελφούς Ντιπάκ και Σατίς Κάλποε. Υπέθεσε ότι επρόκειτο για ταξί που θα τους επέστρεφε στο ξενοδοχείο.

Το επόμενο πρωί, καθώς οι υπόλοιποι μαθητές ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν, διαπίστωσαν ότι η Ναταλί έλειπε. Η μητέρα της ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι η κόρη της δεν είχε εμφανιστεί στο αεροδρόμιο και κανείς δεν γνώριζε πού βρισκόταν. Έσπευσε αμέσως στην Αρούμπα.

Τα ψέματα και η αποτυχημένη αστυνομική έρευνα

Ο Γιοράν παραδέχτηκε ότι είχε βρεθεί με τη Ναταλί και ότι πήγαν στην παραλία μαζί με τους αδελφούς Κάλποε. Ισχυρίστηκε ότι φιλήθηκαν και ότι στη συνέχεια την επέστρεψε στο ξενοδοχείο, όπου εκείνη σκόνταψε και χτύπησε το κεφάλι της. Πρόσθεσε ότι δύο φύλακες ασφαλείας την παρέλαβαν και την οδήγησαν στο εσωτερικό.

Η Μπεθ δεν πίστεψε την ιστορία του. Όταν οι αστυνομικοί έλεγξαν το υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου, διαπίστωσαν ότι η Ναταλί δεν επέστρεψε ποτέ. Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση συνελήφθησαν δύο φύλακες ασφαλείας, οι οποίοι όμως αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες.

Δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση συνελήφθησαν ο Γιοράν και οι αδελφοί Κάλποε. Ο πρώην αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Αρούμπα, Τζέραλντ Ντόμπιγκ, περιέγραψε τον Γιοράν ως ιδιαίτερα δύσκολο στην ανάκριση, καθώς άλλαξε την εκδοχή του περίπου 40 φορές. Τα στοιχεία από τα τηλέφωνα των δύο αδελφών επιβεβαίωναν τις κινήσεις τους, ενώ το κινητό του Γιοράν είχε εξαφανιστεί από το δίκτυο, σαν να είχε αφαιρεθεί η μπαταρία του.

Στο μεταξύ, η μητέρα της Ναταλί είχε πληροφορηθεί από υπεύθυνη του ξενοδοχείου ότι ο νεαρός ήταν γνωστός για την προσέγγιση νεαρών Αμερικανίδων τουριστριών.

Η δεύτερη δολοφονία και η ομολογία

Τρεις μήνες μετά την εξαφάνιση της Ναταλί, ο Γιοράν αποφυλακίστηκε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Αργότερα, ένας Ολλανδός δημοσιογράφος, πεπεισμένος για την ενοχή του, οργάνωσε μια μυστική ηχογράφηση, στην οποία ο νεαρός φέρεται να μιλούσε για τη δολοφονία της.

Εκείνος ισχυρίστηκε αργότερα ότι έλεγε ψέματα για να εντυπωσιάσει έναν νέο φίλο του, αλλά η υπόθεση άνοιξε ξανά. Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις του στα μέσα ενημέρωσης συνέχισε να δίνει διαφορετικές εκδοχές, ενώ φέρεται να ζητούσε χρήματα για να μιλήσει.

Ζήτησε μάλιστα 250.000 δολάρια από τον δικηγόρο της οικογένειας, Τζον Κέλι, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να τον οδηγήσει στη σορό της Ναταλί. Το FBI οργάνωσε επιχείρηση, μεταφέροντας προκαταβολή 25.000 δολαρίων. Ο Γιοράν υπέγραψε ένα έγγραφο που πίστευε ότι αποτελούσε δεσμευτική συμφωνία και οδήγησε τον δικηγόρο σε ένα σπίτι, όπου ισχυρίστηκε ότι είχε θαφτεί η σορός. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε καν κατασκευή στο συγκεκριμένο σημείο την ημέρα της εξαφάνισης. Ο Γιοράν διέφυγε στο Περού πριν συλληφθεί.

Στις 30 Μαΐου 2010, ακριβώς πέντε χρόνια μετά την εξαφάνιση της Ναταλί, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Λίμα η 21χρονη φοιτήτρια, Στεφανί Φλόρες. Οι κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να εισέρχεται στο ξενοδοχείο πίσω από τον Γιοράν, ο οποίος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος. Αργότερα ομολόγησε τη δολοφονία της και καταδικάστηκε σε 28 χρόνια φυλάκισης.

Παρότι βρισκόταν στη φυλακή, κατάφερε να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδί. Στη συνέχεια, το FBI εξασφάλισε προσωρινή έκδοση στις ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατηγορία του εκβιασμού της οικογένειας Χόλογουεϊ.

Στο πλαίσιο συμφωνίας για ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση, ο Γιοράν αποκάλυψε τελικά τι συνέβη στη Ναταλί. Ισχυρίστηκε ότι, όταν εκείνη αρνήθηκε τις σεξουαλικές του προσεγγίσεις και τον χτύπησε, την κλότσησε δυνατά στο πρόσωπο, την άφησε αναίσθητη και στη συνέχεια τη χτύπησε στο κεφάλι με έναν τσιμεντόλιθο. Έπειτα πέταξε τη σορό της στη θάλασσα. Μετά την ομολογία του επέστρεψε στο Περού για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή του για τη δολοφονία της Στεφανί.

Η μητέρα της Ναταλί δήλωσε ότι η αποκάλυψη των τελευταίων στιγμών της κόρης της τη συνέτριψε, αλλά πίστεψε ότι αυτή τη φορά ο Γιοράν έλεγε την αλήθεια. Ο πρώην αστυνομικός διευθυντής της Αρούμπα εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, λέγοντας ότι κουβαλά το βάρος της ανεξιχνίαστης εξαφάνισης επί 20 χρόνια, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun.